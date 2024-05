Presentata la lista “Bene Comune per Montelupone”, sosterrà il sindaco Rolando Pecora

MONTELUPONE – E’ ufficiale e, come anticipato dallo stesso, il sindaco uscente Rolando Pecora si candiderà per la riconferma a primo cittadino di Montelupone, nelle elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno. A sostenerlo, la lista “Bene Comune per Montelupone” composta da 8 uomini e quattro donne, alcuni dei quali al suo fianco anche nella legislatura che sta per terminare.

“In questi ultimi 5 anni abbiamo dovuto affrontare seri problemi, difficoltà gravose – ha detto Pecora – e abbiamo dovuto confrontarci con le opportunità che l’Europa ha dato a tutti noi con gli ingentissimi fondi del PNRR e quelle derivanti dalla ricostruzione post sisma.

Con grande lavoro e quotidiana attenzione, grazie all’importante collaborazione dei dipendenti comunali, siamo riusciti ad assicurare alla nostra comunità decine di milioni di euro per opere che arricchiranno profondamente il futuro di noi tutti.

Questo lavoro è a buon punto, ora bisogna portarlo a termine. La moderna struttura per anziani, l’asilo nido, la nuova scuola materna, i nove alloggi per giovani coppie, i nuovi campi da calcio, i nuovi drenaggi per la frana, la ristrutturazione del Palazzo comunale, l’acquisizione del palazzo Tomassini, il completamento del sistema fognario ispezionabile e tante altre opere.

Devo ammettere che inizialmente non rientrava nei piani miei, della mia famiglia e dei miei amici e collaboratori la mia ricandidatura, ma la numerosità delle richieste e, soprattutto, la fiducia che mi è stata manifestata riguardo alla necessità di fare in modo che tutti questi finanziamenti non vengano sprecati o male utilizzati fallendo gli obiettivi, mi hanno imposto di riconsiderare i miei piani.

Io amo profondamente il mio Paese e, soprattutto, la mia Comunità e rimettermi in gioco per questa nuova tornata elettorale significa mantener fede a quanto è dovuto.

Credo di aver ampiamente testimoniato di non aver utilizzato la fiducia dei concittadini per la carriera politica o per denaro. Per questo, proprio per portare a termine il lavoro iniziato sento come mio dovere confermare la mia disponibilità a Montelupone, insieme a una squadra strutturata e composta anche di giovani: un insieme di elementi che secondo noi può essere proprio il bene comune per Montelupone”.

I COMPONENTI DELLA LISTA “BENE COMUNE PER MONTELUPONE”

Andrea Castellani, laurea economia e commercio, Dirigente Comune Macerata, 58 anni

Carlo Cipriani, laurea scienze politiche, pensionato, 65 anni

Pietro Cognigni, diploma scientifico, imprenditore, 24 anni

Giordano Elisei, perito chimico, dipendente ASSAM Marche, 55 anni

Simone Gambini, laurea scienze economiche, assicuratore, 50 anni

Orietta Mogliani, scienze infermieristiche, infermiera, 58 anni

Chiara Monteverde, laurea economia e commercio, dipendente amministrativa, 41 anni

Cristina Monteverde, laurea ingegneria, imprenditore, 57 anni

Gino Paoltroni, diploma professionale, pensionato, 68 anni

Matteo Pranzetti, laurea ingegneria, imprenditore, 31 anni

Sandro Provenziani, perito meccanico, pensionato, 62 anni

Giancarlo Sulpizi, laurea infermieristica e scienze organizzative, militare, 41 anni

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it