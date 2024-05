“Lo Sguardo Nudo”, il primo libro di Nicole Sabatini alla scoperta dell’essenza umana

PESARO – E’ disponibile in tutte le librerie e piattaforme online “Lo sguardo nudo”, il primo libro di Nicole Sabatini.

Nel cuore pulsante della vita, dove le parole si intrecciano con le emozioni più profonde, nasce “Lo sguardo nudo” di Nicole Sabatini. Un viaggio intimo e rivelatore attraverso aforismi e riflessioni che toccano l’essenza stessa dell’esistenza. In queste pagine, l’autrice si spoglia di ogni orpello, invitandoci a un confronto diretto con le grandi tematiche dell’Amore, del Dolore, della Verità e della Redenzione. Non un semplice libro di pensieri e aforismi, quanto piuttosto un percorso di introspezione, una guida delicata, ma decisa, verso la comprensione del sé e del mondo che ci circonda. Ogni pagina è un passo in più verso la pace interiore, ogni pensiero un tassello di un mosaico che, una volta completato, svela l’immagine di un’esistenza vissuta con autenticità e consapevolezza. Con una scrittura che sfiora l’anima, Nicole Sabatini ci conduce per mano in una ricerca spirituale libera da dogmi, in cui ogni domanda diventa un ponte verso risposte che risiedono nel profondo di noi stessi.

Lo sguardo nudo è una finestra aperta sul mondo interiore, un invito a osservare senza filtri la realtà che ci circonda, per scoprire che, oltre la superficie mutevole delle cose, esiste una verità immutabile e universale. Quest’opera è dedicata a chi non si accontenta delle risposte facili, a chi cerca la bellezza in ogni aspetto dell’esistenza, a chi crede che il viaggio più avventuroso sia quello che porta alla scoperta di sé. Un’opera vi guiderà il lettore attraverso i sentieri meno battuti dell’animo umano, dove solo i cuori coraggiosi osano avventurarsi. Sabatini ci regala un’opera che è al tempo stesso un diario di bordo e una bussola per navigare nelle acque, talvolta tumultuose, della vita. Sfogliare e meditare questo libro equivale ad avviarsi verso una meta di profonda comprensione e accettazione, dove la verità di ogni essere si riflette nello sguardo disarmante dell’amore puro. Il viaggio più autentico che si possa intraprendere: la ricerca dell’ essenza umana.

Nicole Sabatini, nata a Pesaro nel 1977, è una mente eclettica con una laurea in Scienze della Formazione all’Università degli Studi Roma Tre. Dopo anni trascorsi nella frenetica Capitale, ha scelto di ritornare alle sue radici, dedicandosi all’educazione professionale nella sua città natale. Parallelamente, coltiva la passione per la pittura e la scrittura, e talvolta si esibisce come burlesque performer, aggiungendo un tocco di sorprendente versatilità alla sua identità artistica.

https://gilgameshedizioni.com/prodotto/lo-sguardo-nudo/

Editore: GILGAMESH EDIZIONI

Pagine: 128

Formato: 13.5×20.8

Prezzo: 13,00 €

Pubblicazione: 22/04/2024

ISBN: 978-88-6867-724-4

