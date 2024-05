Presentata ad Ancona Tipicità in blu!

Un innovativo format abbraccia la città “da mare a mare”

ANCONA – Comune di Ancona, Regione Marche, Camera di Commercio delle Marche, Università Politecnica delle Marche, Irbim-CNR, Banco Marchigiano, Associazioni di categoria, operatori economici. Questa la folta squadra dei protagonisti della Blue economy dorica riunita alla Mole Vanvitelliana di Ancona per presentare l’undicesima edizione di Tipicità in Blu che, in questo 2024, si gioca sul tema “Mare, laboratorio di futuro”.

Dai numerosi interventi è unanimemente scaturita l’importanza di Tipicità in blu come elemento fortemente caratterizzante dell’identità marinara di Ancona. Tra gli altri sono intervenuti: Goffredo Brandoni, Assessore regionale al bilancio, Angelo Eliantonio, Assessore ai Grandi eventi del Comune di Ancona, Gino Sabatini, Presidente della Camera di commercio delle Marche e Massimo Tombolini, Direttore generale di Banco Marchigiano.

Completamente rivisto il format della manifestazione, ad iniziare dalla durata che addirittura raddoppia, dai classici quattro agli otto giorni, dal 17 al 24 maggio. Inedita anche la distribuzione degli eventi, che abbracciano l’intera città “da mare a mare”, da Marina Dorica al Passetto, passando per la Mole Vanvitelliana e per la rete dei locali aderenti all’iniziativa che, per l’intero periodo della manifestazione proporranno speciali “menù in blu” ed “aperiblu”: gustoso “Testimonial” di questa edizione sarà il sardone, un pesce intimamente legato alla tradizione gastronomica anconetana.

Si inizia a Marina Dorica con un fine settimana denso di attrazioni! Da venerdì 17 a domenica 19 maggio questo simbolico luogo diverrà la “casa” di Tipicità in blu, con approfondimenti sulla nautica, degustazioni guidate che spaziano dalle specialità tipiche anconetane fino alle diete bilanciate, dallo stoccafisso alle specie ittiche aliene arrivate in Adriatico negli ultimi anni. Sabato e domenica debutterà un originale banco d’assaggio dedicato ai vini del “Vigneto Marche”, a cura di I.M.T.-Istituto Marchigiano di Tutela Vini e Food Brand Marche e, ovviamente, sarà riproposta la “Sailing chef”, l’originale regata gastronomica che coniuga sport nautico e gusto, vela e cucina!

Per tutta la durata della manifestazione, la monumentale Mole Vanvitelliana ospiterà, tra le altre, la mostra “VANVITELLI E ANCONA. Sogni, progetti e rivincita di un grande architetto”.

Dal 20 al 24 maggio, invece, la manifestazione penetrerà in città fino a giungere al Passetto dove, nella scenografica cornice di Unicorn, si terranno le “giornate della blue economy”. Tante le proiezioni verso il futuro, tra le quali la presentazione, a cura dell’Università Politecnica delle Marche, di un avveniristico macchinario in grado di convertire in energia pulita le plastiche recuperate in mare, ma perfino con l’hackathon “The Blue Way”, dedicato ai giovani per trasformare idee creative a tema mare in progetti per il progresso e il benessere dell’ambiente, delle comunità e delle persone.

Tipicità in Blu è organizzata da Imagina insieme al Comune di Ancona, in collaborazione con Regione Marche e Camera di Commercio delle Marche. Partner scientifico l’Università Politecnica delle Marche, partner progettuale il Banco Marchigiano. Nutrito il parterre delle collaborazioni prestigiose, a partire da Irbim-CNR insieme a tante realtà leader nei rispettivi ambiti.

Tutte le info su: www.tipicitainblu.it

