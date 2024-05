A Jesi un pre Palio da tutto esaurito, in attesa del San Floriano / FOTO

JESI – Un pre Palio da tutto esaurito ha riempito le vie del centro storico jesino, di cultura e festa. Partito con la sorpresa da parte dei cittadini per il cielo stellato acceso in piazza Federico II, proseguito con una divertentissima cena con delitto al Circolo Cittadino, gli eventi preliminari del Palio sono poi esplosi sabato.

Dapprima con la ricerca dei 1600 legnetti del sorriso sparsi tra piazze e vicoli, successivamente con una delle “Scampanade de San Fiorà” più partecipate di sempre con migliaia di persone in centro e centinaia di bambini, campanella in mano, lungo il classico corteo intrattenuti dalla messa in scena dello scontro tra San Floriano e il diavolo. In Cattedrale il parroco don Claudio Procicchiani ha benedetto le campanelle e alle 17.30 il vescovo monsignor Gerardo Rocconi ha celebrato la santa Messa.

La sera, primo appuntamento del Festival Musicale dove le note celtiche degli Zeckyboys hanno riempito Piazza delle Monachette e coinvolto il pubblico in un’atmosfera di festa. Domenica, già dalla mattina, le vie del centro sono state animate dal torneo di tiro con l’arco nazionale della LAM, che ha visto la presenza di oltre 140 arcieri provenienti da tutta Italia, isole comprese. Nel pomeriggio, in un gremito Palazzo dei Convegni, “Le campane e il diavolo, correndo tra Cingoli e Jesi – Una lettura della leggenda di San Floriano” ha spostato l’attenzione sulla cultura mentre, nella Galleria adiacente, è tornato dopo anni il concorso di Pittura “Giù pe’ Sant’anna”. Giunto alla sua 50esima edizione, riproposto con piacere dall’associazione Ente Palio San Floriano, ha visto una grande affluenza di bambini e ragazzi a partire dai 3 anni. La giuria ha sottolineato la difficoltà nel valutare i tanti elaborati proposti, seguendo il tema “Scorci e dettagli del centro Storico di Jesi”, tutti ricchi di originalità nel contenuto e nelle tecniche pittoriche. Gli appuntamenti si sono svolti senza complicazioni e problemi grazie al grande lavoro dell’associazione sul piano sicurezza, all’operato del Comune di Jesi, dei volontari e delle forze dell’ordine.

Ora 3 giorni di mostre per poi tuffarsi, da giovedì 9 maggio, nel “sogno” del Palio di San Floriano vero e proprio che, visto il successo del Pre Palio, si fa attendere con ancor più trepidazione. Lo stesso non finisce di arricchirsi nemmeno negli ultimi giorni di preparazione. Infatti sono in arrivo altre novità: due postazioni per prendere gratuitamente acqua, con bicchiere riutilizzabile, grazie alla collaborazione con il Comune di Jesi e Viva Servizi, e un pannello foto-selfie che sarà installato in Piazza Federico II.

(Le foto sono di Pierpaolo Mascia)

