Ceccarelli: “La postazione di Mondolfo della Guardia medica rischia la chiusura totale”

di DANIELE CECCARELLI

MONDOLFO – Ci risiamo! Per il corrente mese di maggio la postazione di Mondolfo, della Guardia medica, secondo la tabella oraria pubblicata sul sito ufficiale dell’Azienda Sanitaria, ha a disposizione solo 110 ore complessive al contrario delle 274 ore del mese di aprile scorso.

Sarà attiva dalle ore 10 alle 20 di sabato 4 maggio; dalle ore 8 alle 20 di domenica 5 maggio.

Poi, sabato 11 maggio dalle ore 10 alle 20 e domenica 12 dalle 8 alle 20.

Ancora, venerdì 17 maggio dalle ore 20 alle 8 del giorno successivo, sabato 18 dalle ore 10 alle 20, domenica 19 dalle ore 8 alle ore 20.

Infine, sabato 25 maggio dalle ore 10 alle ore 8 di domenica 26, e domenica 26 maggio dalle ore 10 alle 20. Per un totale, appunto, di sole 110 ore.

Sono cessati a fine aprile ben tre medici incaricati delle sostituzioni nelle postazioni di Fano/Mondolfo ed a fine giugno ne cesseranno altri tre, secondo la determina n. 537 del 30 aprile.

La situazione appare drammatica se non si incaricano da subito altri medici.

Per quanto ci riguarda è dall’8 marzo che chiediamo l’applicazione dell’accordo integrativo regionale del 7 marzo 2022, per quanto possibile, il quale permetteva una turnazione variabile dei medici inferiore alle 12 ore continuative, in modo da coprire almeno fino alle ore 24 del turno previsto.

Ci siamo accorti che finalmente, anche se in pochi casi, sono stati previsti turni medici di 5 o 6 ore.

Era ora, dopo due anni e più dall’accordo integrativo regionale.

Che sia un segnale dovuto al nuovo direttore generale dell’ AST 1?

O forse è solo una coincidenza?

Comunque sia salutiamo questa novità e che possa essere estesa anche alla postazione della guardia medica di Mondolfo, in modo da garantire più giorni di presenza anche se ad orari ridotti rispetto al turno lungo di 12 ore.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it