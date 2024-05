Il 12 maggio l’assemblea della BCC Fano, ancora posti disponibili

E’ in programma l’Assemblea generale ordinaria e straordinaria della banca che sarà seguita dal pranzo offerto ai partecipanti presso la Rocca Malatestiana. Prenotazione obbligatoria

FANO – Ancora posti disponibili per il pranzo organizzato a conclusione dell’Assemblea generale ordinaria e straordinaria dei soci BCC Fano in programma domenica 12 maggio alle 10 al Teatro della Fortuna. Un appuntamento che, al termine, vedrà riunirsi al pranzo allestito e offerto all’interno della Rocca Malatestiana tutti i soci che hanno partecipato ai lavori dell’assemblea e si sono registrati secondo le modalità descritte nell’avviso di convocazione ricevuto al domicilio.

Quella del 12 maggio è una giornata particolarmente intensa per BCC Fano e per tutta la nutrita compagine sociale che, ad oggi, sfiora i 10mila soci. L’assemblea sarà preceduta dalla messa in commemorazione dei soci defunti e celebrata alle 9,00 in duomo dal vescovo di Fano, Mons. Andrea Andreozzi. A seguire ci si ritroverà al Teatro della Fortuna per discutere e approvare temi relativi al governo dell’Istituto di credito. «Quest’anno BCC Fano celebra l’assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria dei Soci, due momenti particolarmente importanti per la vita di una banca di comunità che, non solo a parole ma nei fatti, chiede la maggior partecipazione possibile dei soci, parte attiva e cuore pulsante dell’Istituto di credito molto radicato su Fano, Senigallia e immediato entroterra – dichiara il Presidente BCC Fano Romualdo Rondina –. L’assemblea permette di mantenere aperto il dialogo con il territorio, aprire confronti costruttivi, nutrire quel rapporto sincero con la comunità avviato ben 113 anni fa».

La partecipazione all’Assemblea ordinaria e straordinaria in teatro è riservata a tutti i Soci della banca ai quali, per l’ingresso, sarà sufficiente esibire l’avviso di convocazione ricevuto. Al termine dei lavori sarà offerto il pranzo servito nei locali allestiti all’interno della Rocca Malatestiana.

Prenotazioni e informazioni sul sito www.fano.bcc.it/assemblea, presso gli sportelli della banca o contattando l’ufficio soci al numero 0721 851252 o via email scrivendo a soci@fano.bcc.it.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it