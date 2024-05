Ventenne tunisino arrestato a Jesi dalla Polizia per spaccio di stupefacenti

JESI – Nella giornata di ieri, intorno alle ore 18, personale di polizia giudiziaria, al comando del Dirigente Vice Questore Dr Paolo Arena, concentrava i controlli in piazzale partigiani, presso la fermata degli autobus, crocevia di gente che proviene da più parti.

L’attenzione, veniva attirata da un giovane extracomunitario che porgeva una banconota da 10 euro ad un connazionale . Con l’impiego dell’unità cinofila, si procedeva al controllo del giovane che aveva allungato la banconota all’amico: da subito il cane Hermes fiutava la presenza di stupefacente addosso allo stesso.

La perquisizione operata negli istanti successivi dagli agenti di Polizia, riscontrava la presenza di un involucro in plastica occultato nella tasca dei jeans contenente hashish del peso complessivo di 31 grammi.

La banconota, recuperata, veniva anch’essa sottoposta a sequestro penale in quanto provento dell’attività di spaccio. All’interno dell’esercizio commerciale ivi ubicato, e nelle cui pertinenze era stato trovato il tunisino, veniva rinvenuta una dose di hashish , dello stesso tipo di quella sequestrata allo stesso, avvolta in cellophane del peso di grammi 1,7 adagiata su un apparecchio da gioco, verosimilmente abbandonata in fretta da un potenziale assuntore per evitare di incappare nei controlli della polizia.

Si procedeva così al sequestro della dose ricollegabile all’attività di spaccio. Il giovane, veniva pertanto dichiarato in stato di arresto ed accompagnato in ufficio per gli adempimenti di rito. Avvisato il Pm di turno, considerato lo stato di incensuratezza del giovane, non dovendo richiedere misure cautelari ne disponeva la liberazione.

