Pugilato di ottimo livello domenica pomeriggio al PalaBrasili di Collemarino

di GABRIELE FRADEANI

ANCONA – Pugilato di ottimo livello quello proposto dalla Accademia Pugilistica Dorica per domenica 5 maggio al PalaBrasili di Collemarino con inizio alle ore 16. Si tratta di un memorial dedicato ai pugili Paolo Tonucci, a suo tempo prematuramente scomparso, ed a Nello Rumori, due fra i migliori pugili del passato che hanno dato lustro al pugilato anconetano. Quindici i combattimenti previsti che spazieranno dai giovanissimi, gli allievi, per poi giungere attraverso gli junior e gli youth agli elite, la massima categoria dilettantistica. Uno spettacolo sicuramente di alto livello con il coinvolgimento dei migliori pugili regionali opposti ad altrettanti dell’Abruzzo e della Emilia Romagna.

Per le Marche, la parte del leone verrà sostenuta dalla società organizzatrice che schiererà ben dieci atleti. Fra questi, forse il più atteso, è Leonardo Gioacchini, un pugile di grossa esperienza che vanta un terzo posto ai campionati italiani under 22. Un pugile tecnico con una certa pesantezza di pugno che crea sempre e dovunque spettacolo; gli sarà opposto, in un confronto dal sapore campanilistico Ernis Abazi della Academy di Loreto, altro ottimo elemento per cui si prevede un match tirato con esiti imprevedibili.

Da attenzionare anche Alì Karimi, un pugile di origini afgane che pratica una boxe continuamente in attacco, una vera macchina da pugni in grado alla distanza di creare problemi a chiunque. L’abruzzese Enrico Mezzanotte cercherà di contrastarlo opponendogli una migliore tecnica.

Combattimento durissimo quello che opporrà l’anconetano della Upa Usman Fal El contro il romagnolo Alessandro Morri. Quest’ultimo ha conquistato l’argento ai nazionali under 22 e pertanto il compito del pugile della Upa non sarà fra i più facili; se a ciò si aggiunge che avremo di fronte due atleti di 90 chilogrammi ci si rende conto di come lo spettacolo sia agonisticamente fra i più attesi con la prospettiva del Ko da entrambi i contendenti.

Per l’occasione la Pugilistica Dorica ha inteso rendere lo spettacolo gratuito per favorire l’accesso degli sportivi. Saranno presenti alla manifestazione il Vicesindaco Giovanni Zinni, l’Assessore Giovanni Belardinelli, il Presidente regionale del Coni, Fabio Luna, ed il Presidente regionale della Federazione Pugilistica Luciano Romanella. Un pomeriggio dedicato alla boxe da non perdere assolutamente.

Il programma

Allieve kg 48: Sharon Ambrosio (Dorica 2006) vs Fabrizia Bucci (SBT Boxing); kg 52: Andrii Fedinchyk (Dorica 2006) vs Bejon Brahimi (SBT Boxing); Elitre kg 54: Eddye Fabio (Forica 2006) vs Anas Hadine (Rimini Boxe BIagini); kg 60: Michele Costantino ( Boxing Academy) vs Riccardo Bastarelli (Nike Fermo); Schoolboy kg 54: Samuel Consoli Pontrelli (Dorica) vs Manuel Terramani (Pug. DI Giacomo); Elite kg 60: Natal marino (Dorica 2006) vs Leonardo Miseri (Pug. Di Giacomo); Youth kg 54: Martina Pagliuso ( SBT Boxing) vs Ambra Curzi Santana (Canappa Boxing); Elite kg 67: Alessandro Panzini (Dorica 2006) vs Pietro Bruschi (Rimini Boxe Biagini); junior kg 63,5: Rocco Santilli (Dorica 2006) vs Loris Merkoq (Crea Boxing); Youth kg 60: Francesco Illiano (Upa) vs Damiano Ricci (Pug. Jesina), Junior kg 60: Angelo De Falco (Dorica 2006) vs Manolo Gentile (Crea Boxe); Elite kg 71: Achraf Cheriti (Upa) vs Leonardo Giri (San Giorgio Boxing); kg 57: Alì Karimi (Dorica 2006) vs Enrico Mezzanotte (Pug. Diodato); kg 86: Ousmane Fall El (Upa) vs Alessandro Morri (Rimini Boxe Biagini); kg 63,5: Leonardi Gioacchini (Dorica 2006) vs Ernis Abazi (Boxing Academy).

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it