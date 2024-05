Pieno successo per la Festa dei lavoratori al parco fluviale di Castelbellino / FOTO e VIDEO

CASTELBELLINO – Grande successo per la prima edizione della Festa dei Lavoratori presso il parco fluviale di Stazione.

Fin dal mattino in molti, chi in bici, chi a piedi, chi in macchina, chi, vista la vasta area cani presente in loco, con il proprio amico a 4 zampe, hanno raggiunto il Parco Fluviale di Stazione per assistere alla manifestazione organizzata dal Comune di Castelbellino in collaborazione con CGIL, CISL e UIL, tanto che alle ore 10:30, ora di inizio della festa con l’inaugurazione del chiosco-bar “Otium”, già l’area attorno a quest’ultimo era già piena.

Molto interesse ha suscitato l’intervento del Sindaco Andrea Cesaroni che ha spiegato come è nata l’iniziativa e quale sarà la destinazione del parco e delle strutture, qualcuna ancora da montare, ivi presenti. Ha infatti ricordato che il parco sorge a metà della costruenda pista ciclabile Falconara – Sassoferrato e in fondo alle colline della sponda destra del fiume Esino, mete preferite dai ciclisti, ed è quindi uno snodo cruciale per il cicloturismo oltre, naturalmente, per chi ama vivere all’aria aperta.

Altrettanto interesse ha suscitato le parole del Parroco della Parrocchia di Castelbellino Stazione Don Paolo Tomassetti che ha ricordato che il parco, come, più in generale, tutto l’ambiente e il Creato va rispettato e preservato per le generazioni future, così come occorre impegnarsi di più per rispettare i lavoratori e il lavoro.

Temi questi ripresi, come è naturale, dai rappresentanti dei sindacati presenti alla manifestazione. Sono infatti state 1.043 le denunce dei morti sul lavoro nel 2023 e le Marche è, da quest’anno, tra le regioni classificate in zona rossa. E poi c’è il tema dell’Europa che può esistere solo se fondata sulla pace, sul lavoro e sulla giustizia sociale.

Ad allietare lo spazio dedicato agli interventi istituzionali la musica della Banda di Castelbellino sempre piacevole ed emozionante.

Alla fine degli interventi istituzionali l’intero Parco Fluviale che si estende per circa 40.000 metri quadrati brulicava di gente, che, nonostante qualche momento di pioggia, hanno assistito fino all’ultimo alle esibizioni delle tre band che si sono succedute sul palco.

L’inizio è toccato ai “DistillatoBeat” con il loro repertorio Pop-Rock anni 60 a seguire è stata la volta de “Gli Scordati” molto applauditi per le loro canzoni dei Cantautori italiani dal ‘70 ai giorni nostri ed infine, prima dell’ora di cena, è spettato ai “Rockingo” chiudere in bellezza con la coinvolgente musica Rock’n’ Roll, Swing e Rhythm’ Blus.

(Foto e Video sono di Pierpaolo Mascia)

