L’importanza di parlare chiaro (ed operare) in tema di disabilità

di FEDERICO GIRELLI*

PESARO – Abbiamo un generale, candidato al parlamento europeo, che dice di esser stato frainteso a proposito delle classi differenziate. Eppure, un generale di divisione dovrebbe esser abituato a parlar chiaro, considerate anche le consistenti responsabilità che il suo ruolo comporta: quello della greca con ben due stelle, che il generale porta sulle spalle, non è peso da poco. In ogni modo, nel corso della campagna elettorale non mancheranno certo le occasioni in cui il generale Vannacci potrà chiarire il suo pensiero.

Quel che preme, allora, è focalizzare l’attenzione su chi, invece, parla chiaro in tema di disabilità e tanto opera a supporto delle persone con disabilità. Mi riferisco ad Anna Contardi, per anni (per una vita direi) coordinatrice nazionale dell’Associazione Italiana Persone Down ed alla psicologa Giorgia Scivola, autrici del volume “Sicurezza in casa e fuori, e non farai più errori! Consigli e strumenti per riconoscere i pericoli in casa, in strada e sul lavoro”, edito da Erickson.

Si tratta di una guida, rivolta in primis agli adolescenti con disabilità intellettiva, utile per riconoscere e gestire i pericoli che quotidianamente si possono incontrare in casa, per strada e sui luoghi di lavoro.

Il libro si fonda sull’esperienza dei “Percorsi di educazione all’autonomia” realizzati dall’Associazione Italiana Persone Down e rappresenta uno strumento di supporto operativo anche per famiglie, insegnanti, educatori e datori di lavoro.

Il linguaggio naturalmente è semplice, immediato e non mancano immagini di ausilio alle esplicazioni delle diverse situazioni di potenziale pericolo descritte. Del resto, si tratta di un libro pensato e scritto, come detto, per gli adolescenti con disabilità intellettiva.

Viene presentato giovedì 2 maggio alle ore 17:00 nel corso di un webinar, moderato da Laura Pulici, responsabile Comunicazione Erickson. Saranno presenti le Autrici: non credo abbiano timore di venir fraintese.

*Presidente del Comitato Siblings – Sorelle e fratelli di persone con disabilità

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it