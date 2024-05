Voglia di sinistra, lunedì ad Ancona incontro con Luigi de Magistris

ANCONA – L’associazione culturale Punto Rosso – U. TERRACINI , invita tutte le associazioni politiche e sindacali , a cogliere l’occasione offerta dal magistrato Luigi de Magistris, con la sua opera “Voglia di sinistra” per un confronto e dialogo sui temi che abbiamo davanti, sia nazionali, che europei e mondiali.

Lunedì 6 maggio alle ore 18.00 presso il salone AIC/USB del piazzale Medaglie d’oro, ad Ancona, è in programma un incontro-dialogo per un momento di confronto plurale al fine di individuare temi comuni su cui creare attenzione e movimento contro il governo delle destre, per i tanti che sono all’oscuro, vittime di un’informazione di regime, contro la cultura di guerra alimentata anche dalla sedicente sinistra.

La carta Costituzionale, il manifesto di Ventotene, sono le coordinate entro cui dovrebbe agire una forza di sinistra che vuole essere fuori dal sistema, megafono delle classi popolari, strumento delle rivendicazioni in Europa, delle moltitudini inascoltate in Italia .

Molti i temi in elenco: primo l’adesione al trattato di non proliferazione delle armi nucleari da parte dell’Italia. Dal governo Draghi ad oggi ancora non ratificato. Lotta senza quartiere all’autonomia differenziata o secessione dei ricchi che vedrebbe il paese diviso in 23 staterelli con l’aumento delle differenze e ineguaglianze a partire dai contratti di lavoro.

