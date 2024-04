Un ragazzo aggredito a Chiaravalle, Fratelli d’Italia chiede all’Amministrazione comunale di intervenire

CHIARAVALLE – “Il Circolo di Chiaravalle di Fratelli d’Italia – si legge in un comunicato -, ha accolto per l’ennesima volta un urlo disperato della cittadinanza, per denunciare l’Amministrazione comunale di Chiaravalle per la sua insensibilità e totale assenza, nel prevenire ed evitare che certe situazioni pericolose possano poi sfociare in vere e proprie in azioni criminali come è avvenuto da ultimo nel centro storico “Le Capanne”.

“Si tratta di un evento gravissimo al quale non sembra che né l’Amministrazione né le forze dell’ordine abbiano dato la rilevanza e la preoccupazione che merita. Il gravissimo fatto è toccato ad un giovane adolescente residente del suddetto centro storico. Autore una residente nota per altre condotte.

“Il ragazzo pochi giorni fa è stato aggredito, senza motivo, all’interno del suo garage. La signora ha dapprima cosparso di sostanza acida, contenuta in una bottiglia, la porta di legno dello stesso, mentre il ragazzo si trovava al suo interno, per poi chiuderla con lui dentro.

“Quest’ultimo preso dalla paura che la stessa volesse dare fuoco alla sostanza che stava versando ha d’impulso aperto la porta e nel mentre si dava alla fuga veniva raggiunto al viso dal liquido che quest’ultima volutamente gli lanciava contro. Il giovane, ha accusato forti bruciori al volto, e solo per una fortunosa fatalità, non sono stati colpiti gli occhi e le vie respiratorie.

“In seguito, terrorizzato, si è barricato in casa, ed è riuscito tramite il 112 a farsi raggiungere dai Carabinieri e dall’ambulanza. L’epilogo, per fortuna non si è trasformato in disgrazia, ha comunque prodotto una denuncia per LESIONI VOLONTARIE AGGRAVATE, con referto medico che ha lasciato increduli il personale sanitario.

“La persona che si è resa autrice di quest’assurda quanto grave aggressione risulta, lo ribadiamo, essere già nota per episodi di violenza del tutto gratuiti e per motivi alquanto futili.

“In considerazione di questi avvenimenti noi di Fratelli D’Italia, e dopo aver avuto conoscenza di un’imminente formazione di un comitato cittadino del quartiere, PRETENDIAMO provvedimenti immediati ed un allontanamento dal quartiere “Le Capanne” della suddetta persona.

“Auspichiamo inoltre, un comportamento definitivo da parte di quest’Amministrazione comunale, di reale sensibilità alla sicurezza e alla pacifica convivenza del nostro paese, senza demagogie ed ipocrisie di convenienza”, conclude il Circolo Territoriale di Chiaravalle di Fratelli d’Italia.

