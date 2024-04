I giardini pubblici di Jesi invasi da tanti bambini / FOTO

di PIERPAOLO MASCIA

JESI – Dopo giorni di maltempo finalmente una domenica soleggiata, invitante per stare all’aria aperta.

In giro per la città tanti turisti. Ai giardini pubblici di via Cavallotti tante famiglie per godersi il ritorno del bel tempo. I giochi sono stati presi d’assalto dai bambini.

Matteo Montesi, titolare dello “Sbarello”, e Katiuscia Suffer che da circa 15 anni con il suo laboratorio e spettacolo intinerante di giochi, zucchero filato e crepe, personalizzati soprattutto per i bimbi, ha voluto premiarli offrendo loro le leccornia che producono, di cui i pargoli sono ghiotti. Tutto questo grazie anche alla presenza delle forze dell’ordine che, spesso, sono presenti.

Il presidente del Consiglio comunale di Jesi Luca Polita, a passeggio lungo i viali dei giardini, ci ha rilasciato un commento: “E’ un grande piacere vedere tantissime famiglie frequentare gli spazi verdi della città, in questo caso i giardini, la sicurezza prima di tutto, e qui c’è”.

Matteo Montesi dello Sbarello ha poi aggiunto: “Sento tanta gioia quando vedo i bimbi giocare liberi, loro sono il nostro futuro ed abbiamo il “dovere” di lasciargli un mondo migliore”.

Katiuscia Suffer, titolare tra l’altro dei giochi e leccornie per bambini e non solo, ci dice: “Vorrei vedere finalmente negli occhi dei piccoli, ma anche dei grandi, quella gioia che non vedo da tempo. Sono a contatto con loro nelle varie mie attività, ho dedicato la mia vita a come poter farli star bene e divertirli, e sono qui ai giardini per questo”.

Matteo e Katiuscia ringraziano l’Amministrazione comunale e le forze dell’ordine per il loro costante impegno e danno appuntamento a tutti per i prossimi appuntamenti.

