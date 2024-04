Il Trofeo della Liberazione incorona Tommaso Cingolani, Barbini campione provinciale / FOTO

Grande successo per la 51esima edizione del Trofeo della Liberazione organizzato dal Pedale Chiaravallese. A Monsano la carica dei Giovanissimi accende il 1° Trofeo FC Falegnameria, con una iniziativa all’insegna della condivisione di obiettivi e passione per la bici

CHIARAVALLE – Una giornata impeccabile quella del 25 aprile, data da ricordare per la 51esima edizione del Trofeo della Liberazione che si è tenuta a Chiaravalle. La società organizzatrice del Pedale Chiaravallese ha accolto in tutto circa 300 atleti per un doppio appuntamento.

La festa all’insegna dello sport è inziata la mattina in mtb a Monsano, dove 122 piccoli atleti si sono sfidati sul percorso sterrato. I due Trofei offerti dallo storico sponsor FC Falegnameria sono andati alla società organizzatrice, che ha poi destinato alla Bravi Platform il premio per numero di partecipanti ed al GS Pianello per punteggio, in segno di amicizia e condivisione .

Per questa prima edizione, il Pedale ha deciso di organizzare squadre miste, mescolando atleti e allenatori, per una staffetta. E’ nato così l’ulteriore Premio “Facciamo Squadra” andato alle prime tre classificate, che sta a simboleggiare l’unione degli intenti, quello di far crescere i ragazzi in un ambiente di sano sport, collaborativo e coinvolgente, senza distinguersi per la maglia indossata.

Pomeriggio dedicato al 51° Trofeo della Liberazione, gara storica e quest’anno ancora più competitiva, grazie alle modifiche apportate al tracciato che hanno determinato competizioni dinamiche in tutte le categorie.

Dalle 14 a Chiaravalle, nel viale dello stadio comunale, sono partite le categorie Esordienti ed Allievi, per sfidarsi su un tracciato che attraversa Borghetto e la Grancetta di Monte San Vito.

Sono 33 i ragazzi in gara per la categoria Esordienti Primo Anno, con gli atleti del Potentia Rinascita a scandire l’andatura nelle prime battute, con gruppo compatto.

Vanno in avanscoperta i ragazzi di casa, mentre il gruppo si appresta ad affrontare il primo traguardo volante, che si aggiudica Riccardo Mazzocchetti (Pedale Teate). La gara cambia assetto quando manca poco alla campana dell’ultimo giro ed il tandem composto da Posata (Pedale Teate) e Ringhini (Alma Juventus Fano) guadagna 15 secondi sul resto del gruppo. Scattano in fuga 10 atleti per inseguire i fuggitivi e Riccardo Barbini (Zero24) riprende il duo di testa e rilancia l’azione.

Dietro sono in 9 ad organizzarsi dietro al trio, che mantiene lo stesso margine di 15 secondi di vantaggio con 4 km alla fine della gara. A quel punto rientrano in gara gli altri due atleti del Teate, Mazzocchetti e D’Andrea. Sul finale la volata premia Riccardo D’Andrea, che si aggiudica oltre al Trofeo anche la medaglia d’oro in ricordo di Marco Stimilli. Dietro l’atleta dell’Alma Juventus Fano Simone Ringhini che si aggiudica il titolo di campione regionale Esordienti 1° anno, terzo Mazzocchetti (Pedale Teate), segue il compagno Andrea Posata.

Al quinto posto il portacolori Zero24 Riccardo Barbini che veste anche la maglia di campione provinciale di Ancona. All’ottavo posto un altro atleta di casa, Alessandro Pazzaglini (Zero24 Cycling Team), chiudono la top ten Matteo Manna (Potentia Rinascita) e Andrea Manoni (Zero24 Cycling Team).

Il Pedale Teate può alzare il Trofeo offerto dall’Impresa Edile 3T, offerta dalla famiglia Toccaceli sempre vicina alla società sin dalla sua fondazione.

Partono a seguire i 40 Esordienti Secondo Anno, con Edoardo Costantini che allunga sul gruppo, quando manca un giro al traguardo volante conquistato dall’atleta pugliese Diego Bardi (Un dente in più – Piccole Canaglie). Lasciano la gara prima Montesi per una caduta, poi Lucchetti per una foratura quando mancano due giri al termine della gara. E’ sempre Costantini a scatenare la fuga negli ultimi km, con altri tentativi di Minni (Assisi) e Pierangelini (Montagnola).

Si fanno vedere anche gli atleti del Pedale Teate in testa che tentanto di bissare il successo già conquistato dai Primo Anno. Quando restano 2km da percorrere Ciancetta (Di Biase) tenta la fuga, ma è Giulio Vitali del Team Cingolani ad aggiudicarsi la gara, la maglia di campione regionale e quella di campione provinciale in un solo colpo, grazie ad una volata pazzesca. A lui va la medaglia d’oro in ricordo di Federico Vitaloni Fiori. Il porta colori di casa Stefano Maria Alessiani è quinto nella categoria. In palio altre due medaglie per il secondo ed il terzo: quella in ricordo di Daniele Maiolatesi va al secondo classificato, Leonardo Grimaldi (Potentia Rinascita) e quella di Federico Socci a Giuseppe Gallo (Velo Club Racing Assisi Bastia), terzo.

A chiudere la giornata di gare è la categoria Allievi, con il nutrito gruppo della Zero24 Cycling Team a difendere il proprio territorio. Allo start si schierano 87 atleti, compatti fino al primo traguardo volante, nel 5 giro, che va a Lorenzo Scocciolini (UC Foligno). Sgherri (Alma Juventus) e l’atleta di casa Edoardo Moretti (Zero24) provano a staccare quando i giri da percorrere sono tre. Sullo slancio finale si porta avanti Giorgio Goretti Bramini del Mocaiana, con un’azione che segna un primo vantaggio di 15 secondi sul gruppo. Non è solo, c’è anche l’atleta di casa Thomas Minestrini a rilanciare, ma i tentativi vengono ripresi. Il secondo traguardo volante va a Nicolò Arena del Team Belvedere. Incisiva la definitiva fuga di Teo Lancioni (Zero24) anche se i battistrada del Foligno non demordono. Il finale si accende con vari tentativi in testa al gruppo quando si crea un terzetto al comando con 10 secondi di vantaggio, composto sempre da Teo Lancioni, Matteo Magnoni (Alma Juventus Fano) e Jacopo Coppola (Foligno) ma gli ultimi km di gara sono tutti da scrivere.

Il terzetto di Foligno va a scandire l’andatura fino alla grande volata finale che vede sfrecciare su tutti il solito Tommaso Cingolani, che fa il bis dopo il successo di domenica scorsa a Raiano (AQ) e riceve la medaglia d’oro in ricordo di Marco Pesaresi Fiori (gara di 56 km conclusa in 1 ora e 20 e 42 km/h di media). Ottimo quarto posto per Edoardo Fiorini.

Può alzare il Trofeo 3T la società Zero24, insieme al premio messo a disposizione per il gruppo più numeroso dall’Avis di Chiaravalle, come quello consegnato alla società più lontana, “Un dente in più – Piccole Canaglie” che viene dalla Puglia.

Molto soddisfatto il tecnico degli Allievi, Puerini: “Credevo che una gara come questa facesse più selezioni invece è rimasta chiusa, i ragazzi si sono mossi bene, penso all’attacco di Minestrini, perfetto, presto arriverà una vittoria anche per lui. Sul finale è venuto fuori il grande talento delle nostre ruote veloci come Cingolani e Fiorini”.

Presenti all’evento accanto al presidente Giulio Cardinali, le massime cariche della Federciclismo, il presidente del comitato regionale Lino Secchi, il presidente provinciale anconetano Federico Bastianelli, i sindaci di Chiaravalle e Monte San Vito, accompagnati dagli assessori, Giorgio Toccaceli e alcuni degli sponsor.

La società del Pedale Chiaravallese, nel ringraziare gli sponsor dell’evento Sì con Te e Avis di Chiaravalle e tutto la staff composto da volontari e genitori degli atleti, può dirsi soddisfatta e sta già lavorando alla prossima edizione.

Un giorno di riposo per gli atleti della compagine chiaravallese, perché sabato li attende un altro Trofeo della Liberazione, quello di Roma, e domenica altra gara su strada a Monte Urano (Trofeo Romanelli).

La società Pedale Chiaravallese ringrazia per il sostegno 3T, Andreoli, Apra, Artites, Autotrasporti Venanzi, BB Wellness Centro Estetico, Empirical, Erem, Ethica Creazioni, FC Falegnameria, Farmacia Avitabile, Idromarche Team, Le Velò, Vitaloni Noleggi, Vitaloni Gianfranco.

La società Zero24 Cycling Team ringrazia per il sostegno Apra, Cingolani Bike Shop, Terre Dè Conti, Idromarche Team, Andreoli.

