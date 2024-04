A maggio a Falconara screening dermatologici e senologici gratuiti

Torna la “Prevenzione Badiali 2024” organizzata dal Gruppo amici per lo sport

FALCONARA MARITTIMA – Tre giorni di screening gratuiti per sensibilizzare la cittadinanza alla cultura della prevenzione e della diagnosi precoce, è questa la nuova iniziativa promossa dal Gruppo Amici per lo Sport Aps, in collaborazione con Azienda Ospedaliera Universitaria delle Marche, INRCA e LILT.

Il programma di “Prevenzione Badiali 2024”, dedicato alla memoria del pallavolista falconarese prematuramente scomparso nel 1988, prevede screening gratuiti dermatologici e senologici, che si terranno presso la Pinacoteca Francescana Picena in Piazza Sant’Antonio n.5.

Le giornate del 9 e 10 maggio saranno dedicate alla dermatologia, con la collaborazione della Prof.ssa Oriana Simonetti, della Dott.ssa Elisa Molinelli e del Dott. Alfredo Giacchetti, mentre l’11 maggio sarà la volta degli specialisti in senologia, coordinati dal Dott. Enrico Lenti, con la presenza del Dott. Francesco Braccioni e del Dott. Marco Gentili.

Gli orari sono: dalle 9:00 alle 13:00, dalle 14:00 alle 18:00 (per dermatologia); dalle 9:00 alle 13:00 dalle 14:30 alle 18:30 (per senologia).

La prenotazione obbligatoria si aprirà domenica 5 Maggio sul sito www.gruppoamiciperlosport.it.

“Per questa quarta edizione dello screening in memoria di Badiali, incentrato sulla prevenzione dei tumori cutanei e in particolare del melanoma, saranno coinvolti nella campagna conoscitiva e di prevenzione ben 10 Dermatologi dell’Area Vasta Anconetana, i quali presteranno la loro attività clinica, ripartita tra mattina e pomeriggio. Ogni accesso medico garantirà la valutazione clinica dermatologica di 16 persone. Sono state previste circa 200 visite nell’arco dei due giorni.” – sono le parole della Prof.ssa Oriana Simonetti, Direttrice della SOD Clinica di Dermatologia dell’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche, che ha coordinato gli aspetti clinici ed organizzativi dell’evento – ”Particolari ringraziamenti devono essere rivolti a tutti gli specialisti coinvolti, al Dott. Alfredo Giacchetti, Direttore della U.O. di Dermatologia dell’INRCA e al Gruppo Amici per lo Sport (GAS) che ha messo a disposizione la logistica e le risorse umane di supporto”.

“Le due iniziative che si riferiscono a screening gratuiti, in particolare una per la valutazione di possibili patologie neoplastiche della cute e l’altra per la valutazione precoce di eventuali patologie del seno, sono estremamente importanti e rappresentano quello che dovrebbe essere un campo di sviluppo importantissimo per la medicina, quello della prevenzione. Con questo tipo di iniziative alcuni medici volontari, supportati da personale sanitario, si rendono disponibili per andare a incontrare la popolazione, rivoluzionando un pochino il concetto classico del paziente che va dal medico. In questo caso è il sanitario che si mette a disposizione sul territorio per cercare di educare le persone a farsi valutare.” – ha dichiarato il Professor Mauro Silvestrini, Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Politecnica delle Marche – “Molte malattie gravi, in particolare le patologie oncologiche, se colte nella fase precoce possono essere facilmente sconfitte. Questo è il senso dello screening, che non è soltanto un servizio di valutazione medica, ma anche un servizio di educazione alla prevenzione. Diagnosi precoce vuol dire guarigione più certa e, soprattutto, possibilità di evitare l’insorgenza di malattie che rappresentano una causa frequente di morte”.

La campagna è supportata da vari sostenitori: Regione Marche, Comune di Falconara Marittima, Università Politecnica delle Marche, BCC Banca di Ancona e Falconara Marittima, Lavoratori di Angelini Pharma, Supermercati Sì con Te, Trevalli Cooperlat, Giampaoli, Biblioteca Archivio Pinacoteca San Giacomo della Marca, Bedetti, Pierre dolce al cuore, Pasticceria Caffetteria Tesoro, Luciana Mosconi, Cantina Luigi Giusti, Scatolificio Di Battista, Filco Vending, Ristorante Oasi Cannetacci, Pro Informatica srl, Croce Gialla di Falconara, Croce Rossa Italiana, Gruppo comunale volontario di Protezione Civile, Comitato Italiano Paralimpico Marche, Sport e Salute Marche, Coni Marche, Lega Navale Falconara e Unitalsi sez. Ancona Osimo.

Il Gruppo Amici per lo Sport non è nuovo a questo genere di iniziative per divulgare la cultura del movimento e della prevenzione sanitaria. L’associazione non a scopo di lucro, operativa nel territorio falconarese e limitrofo, è forte del coinvolgimento di più di diciottomila persone di tutte le età, in tredici anni di eventi e attività di natura socioculturale.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it