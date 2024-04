Nasce la lista civica Numana Più: Laura Graciotti candidato sindaco

NUMANA – Il bisogno di affrontare seriamente le criticità del paese e la forte insoddisfazione diffusa in tutte le categorie per il modo in cui è stata amministrata Numana negli ultimi dieci anni.

Nasce così la lista civica Numana Più, grazie all’impegno civico di cittadine e cittadini che hanno a cuore il proprio paese e che hanno deciso di scendere in campo alle prossime elezioni comunali per affrontare urgentemente le questioni che per troppo tempo sono state trascurate.

Basti pensare alla gestione obsoleta e superata del turismo: a fronte di una spesa quasi triplicata, negli ultimi dieci anni le presenze sono diminuite costantemente.

Per il progetto del porto, da sempre promesso ma mai realizzato, al momento non è prevista nessuna forma di finanziamento.

Per il lungomare, dopo 10 anni di totale immobilismo, l’attuale amministrazione ha recentemente cambiato idea arrivando a “copiare” la nostra proposta!

Infine, le tante questioni dimenticate da sempre: il decoro urbano, la gestione degli spazi verdi, il traffico, i parcheggi…

A guidare la lista civica Numana Più sarà Laura Graciotti, che dai banchi dell’opposizione in consiglio comunale da cinque anni con determinazione e lealtà ha sostenuto numerose battaglie per la crescita del paese.

“Ho deciso di candidarmi non solo perché me lo ha chiesto il gruppo – ha dichiarato Laura Graciotti, Candidato sindaco della lista civica Numana Più – ma anche perché, in questi cinque anni da consigliere comunale di opposizione ho raccolto un malcontento diffuso che va affrontato al più presto. Inoltre, come donna e ricercatrice, credo che la sensibilità femminile, unita al pragmatismo del mio percorso professionale, possa fare la differenza per lo sviluppo di Numana e la crescita dei suoi cittadini”.

Laureata in scienze biologiche all’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e dottorato in fisiopatologia all’Università degli Studi di Pavia, il candidato sindaco Laura Graciotti, è attualmente ricercatrice e docente universitaria presso la facoltà di medicina dell’Università Politecnica delle Marche dove svolge ricerche biomediche correlate alle patologie oncologiche, ambientali e dell’invecchiamento.

Recente è la sua partecipazione al prestigioso studio internazionale che per la prima volta ha dimostrato la presenza di microplastiche nelle arterie come possibile causa di malattie cardiovascolari.

Nata e cresciuta a Numana, Laura Graciotti ha trascorso diversi anni all’estero, in particolare al Medical Research Council di Cambridge (UK), al Max Plank Institute for Medical Research di Monaco di Baviera e all’Harvard Medical School di Boston (USA).

Ad accompagnarla in questa tornata elettorale sarà la migliore espressione della società civile del paese, attraverso la candidatura di cittadini provenienti da differenti esperienze formative e lavorative, ma tutti uniti nella condivisione dei bisogni di Numana e del progetto Numana Più.

Più curata, più amata, più viva. Questo è lo slogan della lista civica ed è questa la Numana che vogliono Laura Graciotti e i suoi candidati.

Numana più curata, più amata, più viva non è la solita promessa elettorale, a cui i cittadini numanesi sono ormai abituati da anni. La nostra idea di Numana è perfettamente realizzabile e concreta.

Da troppo tempo si parla di destagionalizzazione ma nulla di concreto è stato fatto: sarà quindi usata parte dell’imposta di soggiorno per ampliare l’offerta culturale, sportiva e ricreativa, con l’obiettivo di rendere Numana più attrattiva anche fuori stagione. Inoltre, i servizi essenziali dovranno essere assicurati su tutto il territorio comunale anche durante il periodo invernale.

Tra i punti del programma, anche l’edilizia convenzionata per le giovani coppie, per la quale l’amministrazione Tombolini in dieci anni non ha fatto nulla, allontanando di fatto i giovani dal paese e mettendo a rischio il mantenimento delle classi scolastiche.

Per qualificare l’istruzione, verrà arricchita l’offerta formativa con attività extracurricolari (sport, salute, ambiente, teatro), sarà istituito un asilo nido e saranno offerti maggiori spazi per le attività giovanili.

Le risorse in ambito sociale e sanitario saranno aumentate del 30%, per incrementare l’aiuto alle persone in difficoltà e per riattivare un servizio sanitario efficiente, in particolare per il potenziamento dei servizi offerti dall’ospedale San Michele e per la disponibilità dei medici di base.

Ricco e ambizioso, il programma della lista civica Numana Più, oltre ai progetti per la riqualificazione del porto e del lungomare, prevede numerose proposte sostenibili per la cura degli spazi pubblici, delle aree verdi e non ultimo il perfezionamento della gestione della raccolta dei rifiuti.

