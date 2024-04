Lunedì a Castelfidardo gli Stati generali del turismo 2024

La kermesse organizzata dalla Confcommercio. Si tratta della quarta edizione di “Ambasciatori dei valori della Regione Marche”

ANCONA – ‘Il made in Marche’ e i valori messi in campo dalla nostra regione saranno al centro degli Stati Generali del Turismo Confcommercio Marche giunti quest’anno alla quarta edizione. La kermesse si terrà, a partire dalle ore 9 e 30, lunedì prossimo 22 aprile a Castelfidardo al Cinema Teatro Astra in via Giacomo Matteotti 34 sotto lo slogan ‘Ambasciatori dei valori della Regione Marche’ a testimoniare una connotazione forte e ambiziosa per il nostro territorio.

Al centro del convegno, il ruolo cardine che ricoprono i nostri imprenditori dell’ospitalità facendosi portavoce e ambasciatori dei valori fondamentali dei marchigiani: professionalità, serietà, onestà e qualità sono solo alcune delle peculiarità che ci caratterizzano e che si traducono nella formula integrata di ospitalità che proponiamo ai turisti nazionali ed internazionali che arrivano nella nostra Regione e che intendiamo presentare con questa edizione degli Stati Generali del Turismo. Anche l’edizione 2024 prevede un parterre ricco ed autorevole in ambito turistico regionale, nazionale e internazionale.

Dopo i saluti istituzionali, l’evento sarà infatti diviso in due momenti centrali: il primo dal titolo ‘La creazione dell’identità quale strategia di sviluppo e valorizzazione del Turismo nazionale e regionale’ e il secondo dal titolo ‘La riqualificazione come driver per attirare i nuovi flussi turistici del benessere e del relax’. Il primo panel sarà introdotto e moderato dal Prof. Massimiliano Polacco Direttore Generale Confcommercio Marche e prevederà l’intervento dell’On. Lucia Albano, Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, del Dott. Francesco Acquaroli, Presidente della Giunta regionale e Assessore al Turismo, dell’On. Gianluca Caramanna, Consigliere Ministro del Turismo per i rapporti istituzionali e della Dott.ssa Ivana Jelinic, Amministratore Delegato ENIT. Il secondo momento di approfondimento sarà moderato dal Dott. Luigi Franchi, Direttore Responsabile de Ilbelviaggio.it con la partecipazione del Dott. Andrea Maria Antonini, Assessore allo Sviluppo Economico della Regione Marche, del Prof. Gian Luca Gregori, Rettore Università Politecnica delle Marche, del Dott. Marco Bruschini, Direttore ATIM Regione Marche, del Dott. Paolo Mariani, Direttore Generale UNI.CO e del Dott. Alberto Corti, Direttore Confturismo – Confcommercio Nazionale. I focus centrali saranno integrati da altri interventi di importanti esponenti di settore come sottolineato dal Direttore Polacco: “Anche quest’anno – spiega –, proponiamo un grande momento di riflessione e di sviluppo delle linee guida per un settore chiave per la nostra economia come il Turismo.

Gli Stati Generali del Turismo rappresentano un’occasione di riflessione sui principali aspetti d’interesse per gli operatori del comparto turistico e su azioni e strategie da intraprendere in un’ottica di crescita del settore. Al centro del convegno quest’anno, i valori e le peculiarità che caratterizzano la Regione Marche conferendole l’identità ben delineata di Regione del Benessere e dello ‘Stare Bene’ rendendola fortemente attrattiva per flussi turistici nazionali e internazionali’.

