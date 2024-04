Fano dedica il weekend alle migliori produzioni olearie internazionali

FANO – Fano torna ad essere capitale internazionale dell’olio extravergine di oliva sabato 20 e domenica 21 aprile 2024 in occasione del Gran Galà dell’Olio L’Oro d’Italia e del Mediterraneo, uno tra i più importanti eventi nazionali di settore dedicato all’olio ricavato dalle olive e ai suoi interpreti principali, olivicoltori e frantoiani che verranno premiati per gli eccellenti risultati, ottenuti anche in questa seppur complicata, campagna olearia.

Un appuntamento che, dunque, mette in vetrina i migliori produttori, le etichette più importanti e i frantoi che più si sono distinti, ma anche un’occasione, unica e ghiotta, per tutti gli appassionati e cultori dell’olio extravergine di oliva, per le tante iniziative proposte da O.L.E.A. nel programma del weekend. E la centralità e l’importanza della filiera olivicola la si riscontra anche nella novità che caratterizza questa edizione 2024: la TAVOLA ROTONDA (prevista per sabato 20 alle ore 15.00 alla Pinacoteca San Domenico) dal titolo “SOSTENIBILITA’ DELL’OLIVICOLTURA. Idee, proposte e soluzioni” alla quale interverranno oltre ai produttori e ai rappresentanti O.L.E.A, anche professori e ricercatori universitari di chiara fama, consorzi di tutela di DOP e IGP e l’Assessore all’Agricoltura della Regione Marche Antonini.

Ma l’edizione 2024 prevede anche l’allestimento della 3^ edizione di EXPOLEA – Il Salotto dell’Olio, una vera e propria piccola Fiera dell’Olio, che vedrà la presenza di importanti aziende del territorio e d’Italia, con i loro migliori oli e prodotti e che sarà ospitata nella splendida cornice del Pincio di fronte all’Arco D’augusto domenica 21 Aprile dalle 9.00 alle 19.30 per celebrare gli straordinari risultati raggiunti dai produttori grazie alla passione per il proprio lavoro, ampiamente dimostrati dall’eccellenza degli oli premiati e accendere i riflettori su un prodotto ancora poco conosciuto e apprezzato per le sue importanti proprietà organolettiche, salutistiche e culinarie. Nel corso della giornata un posto di primo piano è stato dedicato ai BAMBINI ai quali sono dedicati momenti di assaggio e riconoscimento della qualità dell’olio e un gioco olfattivo molto divertente, il NASINO D’ORO. Tra le aziende olivicole partecipanti, provenienti da varie regioni italiane, significativa è la rappresentanza delle migliori della Regione Marche e dell’Areale DOP Cartoceto, accompagnate da aziende olivicole di Puglia, Emilia Romagna, Umbria, Sardegna e altre. Partecipa alla fiera-mercato e alle premiazioni anche una nutrita delegazione di olivicoltori croati, provenienti dall’Istria, che si incontreranno con le aziende italiane, in questa grande festa dell’olio.

“O.L.E.A. APS è lieta ed orgogliosa _ afferma Renzo Ceccacci, presidente dell’Associazione _di rivedere a Fano l’élite dei produttori italiani e mediterranei di extravergini di qualità, riunita per partecipare alla nuova edizione di “Expolea – Salotto dell’Olio” e ricevere, nel pomeriggio di sabato 20 aprile, i prestigiosi e meritatissimi Premi assegnati dalla 15° edizione del concorso nazionale “L’Oro d’Italia” e dalla 13° edizione del Concorso Internazionale ”L’Oro del Mediterraneo”. Siamo poi lieti di poter sottolineare che solamente a Fano, domenica 21 aprile, nella splendida vetrina incorniciata delle vie attigue all’Arco di Augusto, tutti avranno la possibilità di conoscere, assaggiare ed acquistare i migliori oli d’Italia e del Mediterraneo”.

“Quello in programma è un evento di cui O.L.E.A. va molto orgogliosa _ spiega Giorgio Sorcinelli, direttore OLEA _ perché capace di portare “in piazza” e mettere a disposizione dei consumatori, quelli più attenti alla qualità e alla salute, gli oli protagonisti dei concorsi che sono il meglio di quello che l’olivicoltura italiana propone. Ci piace che questa iniziativa sia ormai diventata un punto di riferimento nazionale e internazionale e che con essa si possa divulgare un messaggio sempre più indirizzato alla conoscenza del prodotto e all’importanza delle sue proprietà qualitative, alimentari e salutistiche, contribuendo a promuoverne il consumo presso tutte le famiglie le quali meritano, sulle proprie tavole, prodotti di alto pregio e non di dubbia qualità, composizione o provenienza.

Con queste iniziative, OLEA intende arrivare al grande pubblico e anche ai bambini, affinchè, adeguatamente informati possano riuscire, in maniera consapevole, a distinguere oli di scarsa qualità e difettati, da quelli con pregiate caratteristiche organolettiche”.

La manifestazione, organizzata con la regia di O.L.E.A., è svolta con la collaborazione del Comune di Fano, con il patrocinio del M.A.S.A.F. – Ministero dell’Agricoltura, Sovranità Alimentare e delle Foreste, della Regione Marche, del Consiglio Regionale Marche, della Provincia di Pesaro e Urbino, della Fondazione Cassa di Risparmio di Fano, della B.C.C. di Fano e di altri enti e istituzioni, la collaborazione dell’Associazione Viandanti dei Sapori e dell’Istituto Tecnico Agrario A. Cecchi di Pesaro

Programma dettagliato su www.olea.info e www.oroditalia.info

