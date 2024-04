Tragico schianto frontale tra un’auto ed un autocarro, la vittima è una donna

VALLEFOGLIA – Una donna ha perso la vita oggi pomeriggio in un tragico incidente avvenuto in via Nazionale, a Colbordolo, nel territorio comunale di Vallefoglia.

Per cause in via di accertamento la donna, poco dopo le ore 15, mentre si trovava alla guida della sua auto si è scontrata frontalmente con un autocarro. Uno schianto violentissimo.

La squadra dei Vigili del fuoco della sede centrale di Pesaro, intervenuta con tre automezzi, ha provveduto ad estrarre dalla vettura la conducente, affidandola alle cure dei sanitari che, però, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Successivamente i Vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza tutta l’area dell’intervento.

La strada, per facilitare i soccorsi e, subito dopo, i necessari rilievi tecnici e la successiva rimozione dei due mezzi coinvolti nello schianto, è rimasta chiusa al traffico per circa 3 ore.

Presenti sul posto anche gli agenti della Polizia locale che hanno provveduto ad effettuare i rilievi tecnici.

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it