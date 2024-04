La Mieleria di San Lorenzo ottiene il Premio Qualità

SAN LORENZO IN CAMPO – Si conferma tra i mieli migliori della regione Marche quello prodotto da La Mieleria di San Lorenzo di Luca Londei.

Al concorso regionale “Premio Qualità Marchigiano dei Prodotti dell’Alveare 2023/2024”, organizzato dall’Associazione Consorzio Apistico Provinciale di Ancona in qualità di soggetto capofila dei 4 Consorzi Apistici della regione, il miele di coriandolo dell’azienda di San Lorenzo in Campo, in provincia di Pesaro Urbino, è risultato il migliore delle Marche.

“E’ sempre una enorme soddisfazione – sottolinea Luca Londei – riuscire ad ottenere questi premi prestigiosi, che certificano la bontà del percorso all’insegna della massima qualità che abbiamo intrapreso ormai da molti anni. Sono riconoscimenti che gratificano e premiano il grande impegno che quotidianamente mettiamo nel nostro lavoro. Mi piace condividere il brillante risultato con tutti i miei collaboratori che ringrazio per la straordinaria professionalità”.

Quello di coriandolo, produzione 2023, è un miele a km 0, nasce, infatti, proprio a due passi dall’azienda: “E’ stato prodotto nella vicinissima Fratte Rosa, nelle colline della valle del Cesano. Un miele che cristallizza durante l’inverno, dal gusto agrumato e con note speziate all’olfatto, perfetto, in particolare, per tè e tisane”.

E’ questo l’ultimo di una serie infinita di riconoscimenti conquistati da La Mieleria di San Lorenzo. Negli ultimi anni ben sei volte ha primeggiato a livello regionale, oltre ad aver ottenuto premi anche a livello nazionale, come nel 2018, al prestigioso Concorso Grandi Mieli d’Italia.

“Prestiamo la massima attenzione e cura ad ogni fase della produzione, dal posizionamento delle arnie alla loro conduzione, passando per smielatura e confezionamento. Tutte sono fatte direttamente da noi per garantire in ogni passaggio il massimo della qualità. Questo è alla base dei nostri successi. Ora – conclude Londei – stiamo lavorando a nuove produzioni. Le premesse per un miele ancora ottimo ci sono tutte”.

Ampia la varietà di mieli prodotti; acacia, castagno, melata, millefiori, tiglio, girasole, primaverile, aromatizzati, colza e il premiato coriandolo. Nel punto vendita di via Miralbello a San Lorenzo in Campo si trovano anche pappa reale, polline, propoli, cosmesi oltre a tanti prodotti enogastronomici locali.

Scopri di più nel sito: lamieleriadisanlorenzo.it

