Sabato e domenica gare di agility dog di selezione per gli europei e i mondiali

FANO – Dopo il successo delle gare di marzo, la società cinofila Weave a Dream, sabato e domenica, ospiterà le ultime selettive ENCI (Ente Nazionale della Cinofilia Italiana) per gli europei e mondiali. Per l’occasione come sempre verranno utilizzati i campi di calcio a 5 e a 8 della Cooperativa Tre Ponti di Fano che ringraziamo.

Queste selezioni sono molto importanti perché sono l’ultimo step per selezionare i binomi che andranno a comporre la NAZIONALE ITALIANA per i campionati EUROPEI EO 2024 – FCI AGILITY EUROPEAN OPEN CHAMPIONSHIPS 2024 che si svolgeranno ad agosto in Inghilterra e per i CAMPIONATI DEL MONDO AWC 2024 – FCI AGILITY WORLD CHAMPIONSHIPS 2024 che si svolgeranno ad ottobre in Belgio.

Per queste importanti gare di agility dog sono attesi i migliori 300 binomi di tutta Italia (infatti a questa gara possono partecipare soltanto i cani che sono in 3° brevetto, il massimo livello); pertanto invitiamo tutti gli abitanti della città di Fano e dintorni a vedere questi super binomi in gara.

Ben 4 binomi del centro cinofilo fanese gareggeranno a queste importanti selettive:

Marco Silvestri nella categoria Small con Rio (Jack Russell Terrier);

nella categoria Small (Jack Russell Terrier); Maria Piai nella categoria Medi con Ululallaluna Voltron (Cane da Pastore Scozzese Shetland);

nella categoria Medi (Cane da Pastore Scozzese Shetland); Cristina Bizzi nella categoria Large con Mind The Dog Ragnarok (Border Collie);

nella categoria Large (Border Collie); Silvia Santi nella categoria Large con J (Border Collie).

In bocca al lupo ragazzi!

Per chi non lo sapesse l’agility dog è uno sport cinofilo che consiste in un percorso ad ostacoli, che il cane deve affrontare nell’ordine previsto, possibilmente senza ricevere penalità e nel minor tempo possibile. In questa gara il conduttore deve seguire il cane comunicando con esso, dandogli dei comandi e accompagnandolo per tutto il percorso.

L’agility dog, è una disciplina aperta a tutti i cani, nella quale si affrontano diversi ostacoli con lo scopo di evidenziare il piacere e l’agilità dell’animale nel collaborare con il conduttore. Questa disciplina implica una buona armonia tra il cane e il suo conduttore che tende ad un’intesa perfetta tra i due.

Chiunque voglia approcciarsi a questo meraviglioso sport o migliorare il rapporto con il proprio cane può contattare Cristina Bizzi (3396400689) e Silvia Santi (3468781618) istruttrici del centro cinofilo fanese.

Ringraziamo per il sostegno e l’aiuto per queste gare, oltre alla Cooperativa Tre Ponti di Fano, gli sponsor, i nostri atleti/soci e tutti i volontari: un grazie di cuore a tutti!

