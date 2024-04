Moie piange l’ingegner Marcello Montali

MOIE – E’ deceduto giovedì mattina, alle ore 6, nella sua abitazione di Torino l’ingegner Marcello Montali.

Montali nacque a Moie il 10 novembre 1944. Conseguì la maturità scientifica come uno dei migliori studenti italiani che gli è valsa l’onorificenza di Alfiere della Repubblica conferita dall’allora Presidente Antonio Segni.

Successivamente si trasferì al Politecnico di Torino dove si laureò in Ingegneria Meccanica. Negli anni 1969 – 1972 fu coadiutore al Politecnico di Torino, furono diverse le partecipazioni associative e di rappresentanza: partecipazione a tre congressi Motorensymposium di Vienna, nell’anno 1998 pubblicazione al Fisita di Parigi ,nell’anno 2000 pubblicazione al Fisita di Seoul. Negli anni dal 1971 al 1977 si occupò della progettazione dei veicoli militari ((Fiat-Campagnola; Veicolo Anfibio modello “6640”; Autoblinda modello “6616”; Tank modello “OF 20”), mentre negli anni dal 1977 al 1990 si è occupato di Progettazione Motori (calcolo; design; application; sviluppo prodotto; pianificazione della nuova gamma motori Iveco “Cursor”).

Negli anni dal 1990 al 2001 si è interessato di innovazione della Power-Train (conseguentemente alle restrizioni di “Euro 0” del 1988 e successivi limiti), infine dall’anno 2002 si è occupato di Troubleshooting nel campo delle vibrazioni degli autoveicoli. Furono diversi anche i brevetti internazionali per Fiat-Iveco: a compound Diesel engine with a mechanically- connected turbosupercherger (nel 1992), Lorry with a lowered plane floor a cab nel 2002, macchina elettrica da accoppiare ad un motore alternativo a combustione interna -ibrido parallelo nel 1983, torsional oscillation damping flywheel for rotary shafts, such as crankshafts of engines nel 1977.

Fece anche un brevetto per Idea progetto per un veicolo Ibrido con Generatore elettrico collegato meccanicamente al turbocompressore di un motore alternativo a combustione interna nel 2011. Nel suo ricchissimo curriculum fu anche Docente a contratto per l’insegnamento di un progetto del motore presso l’Università degli Studi Federico 2° di Napoli.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it