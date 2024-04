Per i Giovanissimi del Pedale Chiaravallese divertimento e soddisfazioni all’8° Memorial Piersanti di Villa Ceccolini

CHIARAVALLE – Non vedevano l’ora di ricominciare la stagione, trovandosi al gazebo con la squadra, pronti ad attaccare il proprio numero sulla maglia, scarpette e casco allacciati.

I Giovanissimi del Pedale Chiaravallese hanno portato la loro vivacità e l’amore per la bici a Villa Ceccolini, Pesaro, dove si è tenuto l’8° Memorial Piersanti.

“Torniamo da Pesaro con delle belle sensazioni, tante novità, i ragazzi sono cresciuti tantissimo dall’anno scorso, ed è proprio questo il nostro obiettivo, accompagnarli nella crescita attraverso la passione per la bici”, commenta così la responsabile della categoria Giovanissimi del Pedale Chiaravallese, Giulia Stortoni, che ha ricevuto i complimenti dagli organizzatori del Memorial, la società Pisaurum Young Riders, per l’educazione e la disciplina sportiva dei piccoli atleti.

Tanto sole, sorrisi e soddisfazioni: gli atleti del Pedale hanno raggiunto risultati in tutte le categorie, e la giornata si è conclusa con la vittoria del trofeo sia per numero di partecipanti, sia per il punteggio ottenuto. “La gara di sabato è stata decisamente un ottimo punto di partenza – prosegue Giulia – I ragazzi non vedevano l’ora di rimettersi in pista, complimenti a tutti!”.

Come consuetudine degli allenatori, a fine premiazioni di ogni gara, la coppa vinta dalla società viene data “in prestito” per alcuni giorni ad uno degli atleti, scelto da Caimmi e Senesi per aver lasciato una bella impronta in quella giornata. Il trofeo del Memorial Piersanti conquistato sabato 6 aprile a Villa Ceccolini è stato consegnato all’atleta della categoria G6 Tommaso Burgio: nonostante non fosse in forma fisica perfetta, ha deciso di non mollare, di salire in sella e portare a termine la gara con caparbietà.

La società Pedale Chiaravallese ringrazia per il sostegno 3T, Andreoli, Apra, Artites, Autotrasporti Venanzi, BB Wellness Centro Estetico, Empirical, Erem, Ethica Creazioni, FC Falegnameria, Farmacia Avitabile, Idromarche Team, Le Velò, Vitaloni Noleggi, Vitaloni Gianfranco

