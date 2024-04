Giorgio Girelli: “Polizia, fattore di coesione”

di GIORGIO GIRELLI*

PESARO – Per il 172° Anniversario di fondazione della Polizia di Stato vanno espressi sentimenti di solidale vicinanza alla Istituzione ed a tutti i suoi benemeriti operatori, presidio prezioso di legalità e pacifica convivenza civile.

Lo dico con profonda convinzione pur riconoscendo che non tutto è perfetto, come ogni cosa umana del resto. Ma qualche ritardo, qualche disguido – cui, certo, occorre porre rapidamente rimedio – non possono indurre (pur dovendosi correggere eventuali errori) a puntare i riflettori su singoli episodi, enfatizzati da piccole minoranze vocianti e prepotenti, con il rischio che un’opinione pubblica non sempre accorta consideri regola deplorevole ciò che è sparuta, isolata eccezione. In realtà la Polizia di Stato, unitamente agli altri Enti preposti alla sicurezza ed alla difesa della Nazione, è fattore di coesione, di sollecitazione del senso civico e di solidale convivenza in un Paese dove ancora è forte l’individualismo e debole lo spirito di appartenenza ad una comunità, cui conseguono doveri che non sono un peso ma un comune vantaggio.

Riconoscenti auguri alle donne ed agli uomini della Polizia di Stato.

*Coordinatore Centro Studi Sociali “Alcide De Gasperi”

