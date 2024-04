Fibraweb presente all’incontro “Sovranità Digitale e Cybersecurity”

ANCONA – Walid Bou Nassif Amministratore Delegato di Fibraweb, operatore di telecomunicazioni in fibra ottica nazionale con sede in Umbria che ormai dal 2023 sta infrastrutturando le zone industriali delle Marche, sarà presente all’incontro “Sovranità Digitale e Cybersecurity” e presentazione del libro “Charting Digital Sovereignty: a Survival Playbook” di Roberto Baldoni. L’evento si terrà ad Ancona venerdì 12 aprile 2024 alle ore 16:30 presso la Loggia dei Mercanti ed è organizzato dalla Camera di Commercio delle Marche – Punto di Impresa Digitale e l’Università Politecnica delle Marche.

Roberto Baldoni è stato il primo direttore generale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) dal 2021 al 2023. In precedenza, è stato per quattro anni vicedirettore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS). Con oltre due decenni di attività come professore ordinario di informatica alla Sapienza Università di Roma, ha svolto un ruolo fondamentale nel plasmare il panorama italiano della cybersecurity. Tra i suoi contributi principali figurano la progettazione della nuova architettura italiana di cybersecurity, la legge sul “Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica” e la Strategia italiana di cybersecurity per il periodo 2022-2026, oltre ad aver creato e resa operativa in alcune settimane un’Agenzia strategica per il Paese in tempi geopoliticamente complessi.

Ad oggi Fibraweb ha oltre 1.500 km di fibra stesa di proprietà nelle regioni di Umbria e Marche, 150 zone industriali servite che possono collegare oltre 30.000 aziende. Per quanto concerne le Marche sono 20 i comuni coperti con rete su 66 zone industriali con 400 km di fibra che connettono oltre 10.000 imprese.

Il suo core business, quindi, si inserisce a pieno titolo come elemento primo al fine di presidiare il dominio cyber che è diventato un elemento di importanza vitale e strategica nell’attuale scenario economico, sociale e culturale. La sovranità digitale d’altronde significa governare gli asset digitali e tecnologici di un Paese, dalle reti ai servizi, passando per i sistemi cloud e l’intelligenza artificiale.

E’ fin d’ora possibile iscriversi all’evento al seguente link di Eventbrite: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-sovranita-digitale-e-cybersecurity-con-roberto-baldoni-120424-870866102957

Programma:

16:30 Saluti istituzionali

Gino Sabatini, Presidente Camera di Commercio delle Marche

Gianluca Gregori, Magnifico Rettore UNIVPM

16:45 Marco Baldi (UNIVPM) intervista Roberto Baldoni

17:45 Discussione con rappresentanti di aziende e enti – parteciperanno:

Dott. Marco Battino, Assessore all’Università, Politiche giovanili, Sviluppo imprenditoriale, Economia della notte, Volontariato civico del Comune di Ancona.

Dott.ssa Serenella Carota, Dirigente Settore Transizione Digitale e Informatica, Regione Marche

Dott. Lorenzo Sabatucci, Dirigente Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Polizia Postale e delle Comunicazioni Marche

Dott. Paolo Ghezzi, Direttore Generale di Infocamere

Ing. Walid Bou Nassif, Amministratore Delegato di Fibraweb S.p.A.

Ing. Simone Valenti, Co-fondatore e Cyber Security Analyst di Ancharia S.r.l.

18:15 Domande e risposte dal pubblico

18:30 Conclusioni

