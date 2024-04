San Paolo di Jesi punta a valorizzare la Valle del Verdicchio / FOTO

di PIERPAOLO MASCIA

SAN PAOLO DI JESI – A San Paolo di Jesi si è volta la presentazione del futuro ambito turistico “La Valle del Verdicchio” in cui si propone di coinvolgere i 12 comuni del territorio, con un bacino di utenza di circa 70.000 abitanti. Il tutto per essere pronti, con un protocollo di intesa, che identifichi la Valle del Verdicchio, in attesa di aderire ai futuri finanziamenti della Regione che verranno banditi entro l’anno e che saranno messi a disposizione di progetti di valore.

Di questo si è parlato in occasione dell’inaugurazione della nuova area di sosta dei Camper, in via Scappia 28.

Oltre al sindaco di San Paolo Sandro Barcaglioni sono intervenuti Marco Piccioni, responsabile del progetto Ambito Turistico “La Valle del Verdicchio”; Riccardo Maderloni presidente del Gal Colli Esini; Angelo Radica presidente dell’associazione Nazionale “Città del Vino”; Stefano Ferretti presidente del “Club Camper Vallesina”; Carlo Ciccioli consigliere regionale e Francesco Acquaroli, presidente delle Marche.

Presenti anche tutti i sindaci o loro delegati del territorio ed il vice presidente della Provincia Sauro Ragni. Nell’occasione è stato presentato il progetto di sviluppo turistico del nostro territorio, avvallato e sostenuto della Regione. Un primo passo per dare vita ad un progetto ambizioso ed importante per la nostra zona.

Nel corso della giornata c’è stato anche il taglio del nastro per inaugurare la nuova area di sosta dei camper da parte del sindaco Sandro Barcaglioni insieme al presidente della Giunta regionale Francesco Acquaroli. Presente, ovviamente, anche la Banda musicale diretta dal Maestro Luciano Merli. Al termine la benedizione dell’opera da parte del parroco don Michele.

Nell’occasione il Comune di San Paolo di Jesi ha aderito al progetto “comune amico del turismo itinerante” ed ha posizionato agli ingressi del territorio comunale appositi cartelli.

“Per San Paolo di Jesi – ci ha detto il sindaco Sandro Barcaglioni – è stata una giornata importante. Ho voluto lanciare, da questo piccolo comune, la possibilità di mettere insieme un territorio, con 13 realtà, con quasi 70.000 abitanti per realizzare un ambito territoriale turistico ottimale definito la Valle del verdicchio”.

“Nell’occasione – ha aggiunto il sindaco Barcaglioni – alla presenza del presidente della Giunta regionale Francesco Acquaroli e di tante altre autorità abbiamo inaugurato anche un’area sosta camper ed abbiamo aderito ad un progetto che si chiama comuni amico del turismo itinerante. Un passo importante per un paese piccolo come il nostro, in quanto può portare un turismo internazionale.

“I prossimi passi – ha concluso il sindaco Barcaglioni – saranno quelli di realizzare un logo che identifichi la Valle del verdicchio e dei protocolli d’intesa tra i comuni interessati per poi aderire ai bandi che di prossima emanazione da parte Regione Marche”.

