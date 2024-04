Con 14 donne e 11 uomini Urbino Città Ideale si propone alle prossime elezioni amministrative

URBINO – Urbino Città Ideale nel corso di una manifestazione, tenutasi presso la Sala Serpieri del Collegio Raffaello, ha presentato la propria lista formata da 14 donne e 11 uomini, con buona presenza di giovani e giovanissimi.

Ogni candidato si è presentato al pubblico in una sala piena, oltre alle generalità ognuno ha sviluppato un argomento di interesse generale e forte della propria sensibilità. Presentazione guidata e valorizzata dalla giornalista Beatrice Giannotti.

Alla presentazione ha partecipato il candidato sindaco Maurizio Gambini il quale ha elencato i tanti successi della legislatura, una lunga lista di realizzazioni, parte già attivati altre opere in cantieri avanzati, esprimendo interesse e apprezzamenti verso tutti i candidati.

La lista comprende un gruppo di giovani, imprenditori, insegnanti, artigiani, professionisti, impiegati nelle imprese, con adeguata esperienza lavorativa e sociale.

Questi i nomi : Luca Albergati, creazione oggetti pelle e cuoio, Antonio Balducci , pensionato AST, Beatrice Borghi, dipendente INPS, Chiara Bussu, studentessa universitaria, Lorenzo Carfagnini, tecnico meccanico, Giusi Serena Carlino, commerciante, Lara De Vito, insegnante, Monica Di Guida, impiegata, Francesco Donnanno, studente universitario, Kanza Saiydy Es, impiegata, Novella Maria Ferri, insegnante, Paolo Baccio Paolo, Avvocato, Luca Formica, imprenditore Agricolo, Luca Mancini, farmacista, Nicoletta Mazzetti, impiegata, Lino Mechelli, pensionato e Coordinatore UCI, Ilaria Pagliarini, impiegata, Orietta Paoloni, volontaria, Francesco Pierotti, impiegato tecnico, Davide Pizzagalli, artigiano, Sabina Scalbi, imprenditrice e Sara Tomassini, Imprenditrice.

Il riconoscimento del titolo di Capoluogo di Provincia Urbino come Pesaro e viceversa, a cui il Movimento ha lavorato e creduto, insieme al terzo mandato per il Sindaco, pone la coalizione davanti a grandi responsabilità. I candidati tutti, rivolgendosi al sindaco Maurizio Gambini, hanno espresso gratitudine per il grande lavoro fatto e fiducia incondizionata per il futuro che fa pensare a un cambiamento epocale, con la messa a frutto di quanto realizzato…

La lista, unitamente al direttivo del Movimento, si sono presentati sereni e coesi, soverchiando i microscopici tentativi distruttivi.

Il Coordinatore Lino Mechelli, nelle conclusioni ha dichiarato: “insieme alla coalizione siamo impegnati a vincere le elezioni e non vogliamo farci distrarre dall’ambizione degli incarichi. La legge assegna al sindaco la prerogativa della formazione della Giunta e il conferimento degli incarichi in un rapporto fiduciario, siamo certi che l’autorevolezza e la saggezza di Maurizio Gambini saprà garantire a ogni forza politica dignità e rispetto”.

In merito alla discarica di Riceci, Il Movimento si è espresso da sempre contrario alla sua realizzazione e confermato con il voto in Consiglio comunale. Il Presidente della Provincia e il Sindaco di Pesaro, soci di maggioranza relativa e l’Assemblea di tutti i sindaci, sono invitati al ritiro del progetto.

Il PD e tutti i suoi nominati passino ai fatti e la smettano di fare demagogia e seguano quanto approvato all’unanimità al Consiglio comunale di Urbino in data 2 marzo scorso.

In conclusione, Urbino Città Ideale ha deciso di sostenere il candidato sindaco Gambini per aver dimostrato impegno, capacità e rispetto per i cittadini. Maurizio Gambini, non ha fatto tutto, ha fatto tanto e continuerà a guidare il governo della Città con l’apporto leale della coalizione costituita.

La lista svolgerà una campagna elettorale di prossimità andando incontro agli elettori, con verità e opera di coinvolgimento, fuori dai personalismi e dai veleni, fedeli ai valori del rispetto e della missione di aiutare a risolvere i problemi dei cittadini.

