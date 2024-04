Al Teatro Panettone di Ancona è andato in scena Play di Luca Guerini

di MASSIMO CORTESE

ANCONA – Domenica (7 aprile) è andato in scena al Teatro Panettone di Ancona il dramma Play di Luca Guerini, interpretato da Corrado Bega (il marito), Roberta Sarti (la moglie) e Simone De Rose (l’amante di lui).

Si tratta di un’opera della Realtà Teatrale Skenexodia, che si svolge per la quasi totalità al buio. Sicuramente coinvolgente, tiene alta l’attenzione con il gioco di cambiare continuamente le carte in tavola. È un’opera drammatica, nella quale i tre protagonisti si ritrovano, dopo la loro esistenza terrena, ad accusarsi senza esclusione di colpi delle gravi offese ricevute. Ne scaturisce un incalzante botta e risposta, fatto di un bombardamento di dialoghi ed emozioni che mette in evidenza la situazione di sostanziale infelicità vissuta dai tre personaggi, ciascuno dei quali vuole denigrare gli altri due ed assolvere la propria persona. Il testo suscita una riflessione sui diversi modi di eliminare o ignorare gli altri, producendo così una sconfinata solitudine. Da soli si rischia di avere dei miraggi, per cui vedi quello che non c’è.

Sul terreno non si registrano vincitori, ma solo vittime di un conflitto che è lo specchio della crisi di due istituzioni, la famiglia e la società, che interroga tutto e tutti.

Bella ed efficace l’interpretazione di Corrado Bega, Roberta Sarti e Simone De Rose, alle prese con una tragedia che mette in scena la delicatezza e la difficoltà delle relazioni umane e sociali, in un momento storico di aperta confusione, che è appunto quello che noi tutti stiamo vivendo. L’unica possibilità di reagire è percepire noi stessi come un’unica umanità, come creature di questa stessa terra che ospita tutti noi, ciascuno con la ricchezza delle sue convinzioni, ciascuno con la propria voce.

