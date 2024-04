Sono già più di 700 gli iscritti alla ColleMar-athon

Presentata la manifestazione del 5 maggio. La Half Mar-athon con partenza da Mondolfo sarà valida come Campionato Italiano Paralimpico di Mezza Maratona

FOSSOMBRONE – Domenica 5 maggio si disputerà la 20esima edizione della maratona internazione dal “Colle” di Barchi – nel Comune di Terre Roveresche – al “Mare” di Fano.

La gara si svolgerà sul classico itinerario che da Barchi attraversa i centri storici di Mondavio, Orciano, San Giorgio di Pesaro, Piagge, Cerasa e San Costanzo per poi tuffarsi verso la Città della Fortuna. Lo start, come da tradizione, verrà sancito, alle 9 in punto, sulle note di “The final countdown” degli Europe dalla Porta Nova di Barchi (simbolo architettonico del paese), mentre la finisch line sarà posizionata in prossimità dell’Arco di Augusto di Fano.

In perfetta contemporaneità con la prova regina sui 42,195 chilometri prenderà il via dalla Piazza del Municipio di Mondolfo l’Half ColleMar-athon, una mezza maratona che dopo un suggestivo giro intorno al paese a balcone sul mare, uno dei Borghi più Belli d’Italia, si dirigerà verso San Costanzo, da dove condividerà, poi, il percorso della gara clou. E per l’Half ColleMar-athon c’è un’importante notizia, perché sarà valida come Campionato Italiano Paralimpico di specialità. Sul suo stesso percorso si muoveranno anche i partecipanti della “Hola Rimba, camminata contro il mieloma” che destinerà i proventi delle iscrizioni all’Ail. Sempre alle 9 scatterà anche la prova più breve della ColleMar-athon: la 10 km, con start dalla Tombaccia di Fano e arrivo anch’essa all’Arco d’Augusto.

La presentazione dell’evento, condotta dall’esperto di podismo Leonardo Oliva, si è tenuta questa mattina (sabato 6 aprile) nella splendida cornice di Villa La Cerbara Relais & Meeting a Fossombrone, alla presenza del presidente della Fidal Marche Simone Rocchetti; di Fabrizio Tito del Coni provinciale; del consigliere regionale Luca Serfilippi; del presidente Unpli provinciale Damiano Bartocetti; del sindaco di Fano Massimo Seri con l’assessore allo sport Barbara Brunori; del sindaco di Terre Roveresche Antonio Sebastianelli; del primo cittadino di Mondolfo Nicola Barbieri; e del vicesindaco di Mondavio Davide Albani.

Accanto a loro molti prestigiosi testimonial e amici della ColleMar-athon: il maratoneta di Dio Ulderico Lambertucci, 78enne, reduce dalla camminata Loreto-Lourdes in 29 giorni; l’atleta in carrozzina Luca Panichi; la mezzofondista pesarese Eleonora Vandi, vincitrice nelle varie categorie di 13 titoli nazionali; Erica Villa, podista speciale sulla sedia a rotelle; Valeria Baldassarri, pesarese, tesserata con l’Asd Marotta-Mondolfo campionessa italiana master nei 5.000 su pista nel 2022; Luca Lepri, fondatore dell’associazione “LL-Oltre l’ostacolo” che disputerà la prova “Hola Rimba” insieme all’amico giornalista Massimiliano Barbadoro, anche egli partecipe della presentazione odierna; l’ex campione italiano paralimpico di maratona Michele Baldelli; e la professoressa Elena Barbieri e la dottoressa Rita Emili ideatrici del progetto “Movis, movimento e salute oltre la cura” per le pazienti con pregresso tumore mammario.

Ha preso parte alla presentazione anche il “padrone di casa” Lorenzo Campanelli, titolare di Villa La Cerbara e della LC Mobili per l’Europa, che ha illustrato il suo progetto di realizzare per il giorno della ColleMar-athon a Fano la “Corsa degli speciali” dedicata ai diversamente abili.

“La ColleMar-athon – ha detto il sindaco di Terre Roveresche, Antonio Sebastianelli – è una manifestazione amata da tutta la comunità, che rafforza il sentimento di coesione dei nostri territori e che accende i riflettori su di loro, rappresentando un’occasione importante di promozione turistica”.

“Mantenere per 20 anni un’iniziativa di questo livello – ha aggiunto il primo cittadino di Fano, Massimo Seri – è un risultato straordinario. Questa è una maratona che offre tanto anche ai concorrenti, perché l’attenzione nei loro confronti da parte degli organizzatori e dei numerosi volontari è davvero grande”. E poi l’annuncio: “In questa edizione correrò anch’io la gara sui 42,195 km. L’ho già fatta in passato tre volte e voglio riprovare”.

A poco meno di un mese dall’evento, gli iscritti complessivi, tra maratona, mezza maratona e 10 chilometri, sono già 727, 425 dei quali disputeranno la prova regina; e da qui al 5 maggio è molto probabile che questi numeri possano raddoppiare. Per altro, ad essi andranno aggiunti i concorrenti della prova sui 10 chilometri e gli aderenti alla “Hola Rimba” che l’anno scorso sono stati la bellezza di 330. Intanto, vanno evidenziate numerose iscrizioni dall’estero, con 18 paesi già rappresentati ai nastri di partenza. Si tratta di Albania, Argentina, Belgio, Bulgaria, Bielorussia, Repubblica Ceca, Francia, Grecia, Gran Bretagna, Germania, Iran, Italia, Lussemburgo, Filippine, San Marino, Svizzera, Ucraina e Stati Uniti d’America. E ciò, in attesa degli “specialisti” africani, vincitori di ben 16 delle 19 edizioni precedenti della maratona.

A guidare la complessa macchina organizzativa della kermesse, sin dal suo debutto, é il presidente Annibale Montanari: “Siamo orgogliosi di essere arrivati alla 20esima edizione della nostra maratona e di festeggiare questo traguardo con il Campionato Italiano Paralimpico di Half Marathon. L’auspicio è che la ‘Maratona dei Valori’, che sin dagli esordi unisce lo sport alla solidarietà, affiancata dai suoi partner umanitari (Unicef, Avis, Telethon, Aido, Omphalos e Urukundo), possa essere più che mai anche un importante esempio di coesione e fratellanza, in un momento storico mondiale davvero drammatico. Ringrazio la Regione Marche, la Provincia di Pesaro e Urbino e i comuni di Fano, Terre Roveresche, Mondavio, San Costanzo e Mondolfo per il loro sostegno, così come le Pro Loco, le società sportive e i tanti volontari che ci forniscono un aiuto fondamentale”.

Com’è fondamentale il contributo degli sponsor: LC Mobili per l’Europa, Profilglass, King, Techfem, Wider, Sacchi Tartufi, La Cerbara Relais & Wedding, Bcc Fano, Aset, Pedini, Asics, PluraleCom, Assicurazioni Generali e Nera.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it