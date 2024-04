“Presenze Educanti nello Spazio”, da domenica a Chiaravalle in mostra le opere di Maria Grazia Focanti

di PATRIZIA MINNOZZI

CHIARAVALLE – Domenica 14 aprile alle ore 16.30 presso la Biblioteca Massimo Ferretti di Chiaravalle, avrà luogo l’inaugurazione della mostra personale di Maria Grazia Focanti dal titolo “Presenze Educanti nello Spazio”. La mostra rimarra’ aperta fino al 4 maggio con il seguente orario: dal lunedi al giovedi 9:30-12:30/15:00-19:00; venerdi e sabato dalle 8:30 alle 12:30 Domenica 17 – 19.

Maria Grazia Focanti si è laureata in Sociologia ad Urbino presso l’Università degli studi “Carlo Bo” e poi, in seguito, ha frequentato un corso di Pittura presso l’Accademia Belle Arti di Macerata. Ha partecipato a molteplici mostre collettive e personali in varie città italiane, contribuendo anche, su invito, all’ illustrazione di diverse pubblicazioni. Alcune delle sue opere si trovano in collezioni pubbliche e private. In questi ultimi anni, si è dedicata all’approfondimento di alcune tecniche pittoriche quali: la pittura materica, la video-arte, la performance, la tecnica dell’acquerello e l’acrilico. Attualmente vive e opera a Monsano.

Nelle opere dell’artista, i colori spiccano in maniera molto rilevante, dando luce allo spazio circostante caotico e multicolore, in un vero e proprio esercizio di stile libero, dove si stagliano profili umani, immersi in paesaggi ricchi di cromie molto piacevoli alla vista, con marcati riferimenti all’interiorità più intima dell’artista, riuscendo a catturare l’attenzione dello spettatore, anche in un contesto informe e sfocato e riuscendo a far emergere, dalla materialità della tela, una donna profondamente spirituale, ma forte e determinata al tempo stesso.

Figure femminili appena accennate, forme eteree fluttuanti nello spazio, profili umani in alto e in basso, sospesi nel cielo tra le nuvole, o che emergono dalla superficie terrestre, immersi in paesaggi multicolori che richiamano dolci colline o flutti marini, di un intenso azzurro.

Si percepiscono relazioni tra linee, forme delle immagini e tonalità dei colori, in cui si alternano, come in un gioco di ombre cinesi, il maschile e il femminile, il giorno e la notte, il sole e la luna, creando un’interazione di energie che confluiscono in modo armonioso, producendo un perfetto equilibrio nel nostro essere estroversione e introversione, Ying e Yang. In questo bilanciamento di forme, lo spazio diventa un mezzo di comunicazione e, interagendo con l’artista e con il fruitore dell’opera, ha esso stesso una funzione educativa, facilitando la crescita e le relazioni costruttive ed affettive, ponendo l’artista come mediatore tra ambiente e uomo.

La grande pedagogista Maria Montessori, sosteneva che la vera salute sta “nella liberazione dell’anima” e, infatti, il suo programma pedagogico prevede l’elaborazione di studi mirati in diverse materie, tra le quali anche la cultura artistica, accompagnando lo sviluppo del bambino nel passaggio dal piano sensoriale a quello astratto. Anche nelle opere dell’artista Focanti, troviamo un universo armonico di linee curve e sfere, di piani mobili, forme, movimenti e colori che rappresentano strumenti espressivi, capaci di creare effetti spaziali di profondità, fino a creare un legame con l’universo, dove lo spazio infinito arriva a colmare il vuoto dell’esistenza terrena. L’artista crea un magico momento, in cui i colori delle tele si fondono, in un palcoscenico multicolore e multidimensionale, come espressione tangibile di un processo creativo che è anche “terapeutico”ai fini di una rinascita spirituale e propedeutico alla vita e alla gioia di vivere.

L’arte per Maria Grazia Focanti viene individuata come territorio privilegiato per riportare al centro della riflessione educativo-pedagogica le questioni della ‘sostanza’ e della ‘forma’, dove l’ispirazione, la contemplazione e la spiritualità sono il punto di arrivo della saggezza, della verità e del mistero, come parti di una metodologia educativa e formativa.

MARIA GRAZIA FOCANTI / E’ nata a Jesi, vive e opera a Monsano, ha frequentato L’Istituto Tecnico Commerciale Cuppari e il Liceo Artistico Statale Mannucci di Jesi. Ad Urbino presso l’Università degli studi “Carlo Bo”si è laureata nel 1992 in Sociologia e poi in seguito ha frequentato il corso di Pittura dell’Accademia di Macerata.

Ha partecipato alle seguenti mostre collettive e personali di arte contemporanea.

“Acquerello in mostra”, 2019 , a cura di Angela Pedonesi, Galleria Spazio Prisma, Jesi.

“Acquerello in mostra”, 2020, a cura di Angela Pedonesi, Palazzo delle Esposizioni, Jesi.

“Omaggio all’Assunta”, 2022,Comitato dell’Assunta, Salone parrocchiale S. Maria di Monsano.

“Bacco in mostra”, 2022, Palazzo delle esposizioni, Cupramontana.

“Welcome Spring”, 2023, Galleria d’arte Il Leone , Roma.

“Acquerelli in mostra”, 2023, a cura di Angela Pedonesi, Palazzo delle Esposizioni, Jesi.

“ L’arte e la cultura generano solidarietà”, 2023, mostra di arte contemporanea organizzata dalla U.T.E. di Bari.

“L’albero dei poveri” ,2023, a cura del critico d’arte Silvia Bottaro, presso L’associazione Renzo Aiolfi, Savona.

Mostra personale:“Spazio, Forme e Presenze”, 2023, a cura di Federico Pace, testi di Anna Paola Cardinali e Patrizia Minnozzi, presso lo spazio Galleria Prisma, Jesi.

“Christmas Time”, 2023, curatrice Laura Pintus, Ospedale di Tempio Pausania.

“Omaggio a Virna Lisi”, 2023, con il patrocinio della Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi, Ipogeo Palazzo Bisaccioni, Jesi.

“Tante Carte su Carta”, 2024, curatore il critico d’arte Giuseppe Salerno, Museo della Carta e della Filigrana, Fabriano.

“ Cose Aliene”, 2024, organizzato da Attilio Fortini e Francesco Cornello. Mostra d’arte contemporanea,Arte Studio Morandi, Ponte Nossa (Bg)

“Raccontare Italo Calvino: un sognatore innamorato della realtà”, 2024, a cura di Sergio Guerrini, Ostia Lido.

– “La revolucion de los claves”, 2024,. Mostra curata da JoseL.Campal e Miguel Benzo,

Cordoba, Spagna. – “Black And White Stories”, 2024, a cura di Sait Toprak, Universita’ delle Belle Arti, Buca

– Izmir, Turchia

“Repertorio per la 10^ International arte dell’Influenza Spagnola”, 2024, curatore Vass Tibor, Miskolc,

“Il Cibo Nutre il Corpo e la Mente” 2024, a cura de “Il filo lilla”, curatrice Maria Grazia Piazza, Trezzo sull’Adda.

“Costruiamo un Muro alla Guerra”, 2024, arte contemporanea organizzata da Antonio Manganiello, salone Oratorio Sant’Anna, Pratola Serra.

“S’io Fosse Foco”, 2024, arte contemporanea a cura di Maria Teresa Cazzaro, Padova

Ha partecipato alla Mostra itinerante di Libro d’Artista 2023 Stupur Mundi ( Bari, Civitanova e Termoli) e ha un’opera presso il Museo del Libro D’artista C.A.B.A di Lavezzola. Sue opere sono in collezioni pubbliche e private ricordiamo: il comune di Rittana, la Collezione Aiolfi di Savona e la Collezione Sartori di Mantova (Progetto per un museo, collezione Adalberto Sartori).

Su invito di A.M.A.C.I ha aderito alla 19ma edizione della Giornata del Contemporaneo.

E’ presente con una pagina personale sul sito ArsPedia e sull’Enciclopedia Gnosimedia.

email: mariagrazia.focanti@gmail.com

