Parte oggi l’avventura per i Giovanissimi del Pedale Chiaravallese

CHIARAVALLE – La truppa dei Giovanissimi del Pedale Chiaravallese è pronta ad iniziare la stagione ciclistica. Oggi (sabato 6 aprile) la frazione di Villa Ceccolini di Pesaro ospiterà i ciclisti tra 6 e 12 anni pronti a sfidarsi per l’ottavo Trofeo Silvano Piersanti organizzato dall’Asd Pisaurum Young Riders.

Ad attenderli un percorso cittadino ad anello, da ripetere più volte a seconda della categoria. Ci sarà spazio anche per i bambini più piccoli e le categorie dalla G1 alla G3, e per i non tesserati, che potranno divertirsi in una gincana ad ostacoli nel campo polivalente di via Lago di Misurina.

La numerosa categoria dei Giovanissimi, allenata da Sandro Senesi e Marco Caimmi è pronta a divertirsi. “Sabato riprediamo con l’attività per questo 2024, secondo noi allenatori il momento adatto è proprio il mese di aprile, per evitare di fare tutto troppo precocemente solo per affiancare il calendario degli Esordienti ed Allievi a quello della categoria Giovanissimi, lasciando ai bambini ed ai genitori più libertà e leggerezza, cosa fondamentale a questa età”, afferma Marco Caimmi.

Durante l’allenamento di giovedì presso il pattinodromo di via del Burrone, dove i Giovanissimi si allenano due volte la settimana con la bici da strada, ha fatto una sorpresa l’assessore allo sport e vice sindaco di Jesi, Samuele Animali, il quale, accolto da Giulia Stortoni (coordinatrice del gruppo), ha portato il suo saluto e gli auguri per la nuova stagione ciclistica.

Alla vista dell’assessore, i Giovanissimi hanno immediatamente ricordato un bel momento, quello della consegna di un riconoscimento presso la sala consiliare del comune di Jesi, avvenuto al ritorno dal Meeting Nazionale Giovanissimi di Pescara dello scorso anno, che hanno vissuto da veri protagonisti, portando a casa un grandioso secondo posto. “Sicuramente ci aspettiamo un 2024 ricco di divertimento e allegria. Molti si aspettano che ci riconfermiamo ai livelli dello scorso anno, ma non è mai stato un nostro obiettivo. Tutto quello che facciamo e la multidisciplina in primis, alternando l’attività su strada a quella in mountain bike. Rimane il nostro mantra ed è solo grazie a questo che riusciamo a far divertire i ragazzi ed a spronarli, settimana dopo settimana e anno dopo anno, dando loro un obiettivo: non c’è mai un limite, possono solo migliorare”, ha concluso l’allenatore Caimmi. Animali, augurando a tutto il Pedale un buon 2024, ha ricordato: “Andate forte, ma sempre con prudenza, e divertitevi”.

Appuntamento alle 15, sabato 6 aprile, con la prima partenza a Villa Ceccolini. COMUNICATO N. 7 del 5.04.2024

S.C. Pedale Chiaravallese Ass. Pol. Dil Via Castelfidardo, 96 60033 Chiaravalle (AN)

La società Pedale Chiaravallese ringrazia per il sostegno 3T, Andreoli, Apra, Artites, Autotrasporti Venanzi, BB Wellness Centro Estetico, Empirical, Erem, Ethica Creazioni, FC Falegnameria, Farmacia Avitabile, Idromarche Team, Le Velò, Vitaloni Noleggi, Vitaloni Gianfranco

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it