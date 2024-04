L’attività degli autisti nei servizi di emergenza sanitaria al centro di un confronto con la Polizia stradale / FOTO

JESI – La Croce Verde Jesi ha organizzato presso la sede della Bocciofila, un incontro con il Compartimento della Polizia Stradale per le Marche sulle “Norme di comportamento degli autisti nei servizi di emergenza sanitaria”.

L’incontro è stato curato dai commissari della Polizia di Stato Francesca De Luca e Stefano Ortolani, appartenenti al Compartimento della Polizia stradale per le Marche che hanno esposto ai presenti il piano normativo e le norme del Codice della strada che gli autisti alla guida di mezzi di emergenza devono seguire nell’espletamento del servizio, sia in strade urbane, sia in quelle extraurbane, rammentando a tutti i presenti di tenere una condotta di guida sempre prudente e diligente nei vari tipi di emergenza.

Hanno illustrato inoltre la bozza del “Piano di Intervento congiunto per le emergenze in autostrada” nell’ambito dei compiti specifici della Polizia Stradale.

Il progetto è in fase di sviluppo, in maniera congiunta con gli altri Enti coinvolti, quali le varie Centrali Operative del 118 delle Marche, dei Vigili del fuoco e del Servizio Autostrade per l’Italia. Il progetto sarà realizzato al fine di garantire a tutti gli operatori coinvolti nella gestione delle emergenze in autostrada una maggiore sicurezza, coordinamento ed efficienza.

Durante l’incontro hanno mostrato i vari dispositivi in dotazione alla Polizia Stradale per i controlli su strada per la rilevazione della presenza di alcol e droghe. Hanno risposto in maniera esaustiva a tutte le domande ricevute dagli autisti presenti in sala, instaurando un clima di dialogo propositivo e costruttivo. L’incontro ha avuto un grande successo ed ha raccolto la partecipazione di numerosi autisti soccorritori di molte associazioni di volontariato di tutta la provincia di Ancona (Croce Verde Jesi, Croce Rossa Jesi, Croce Gialla Morro d’Alba, Croce Azzurra Fabriano, Croce Gialla Chiaravalle, Avis Corinaldo, Croce Gialla Camerano, Avis Montemarciano, Croce Gialla Ancona, Croce Gialla Falconara, Croce Verde Castelfidardo, Croce Verde Serra San Quirico, Croce Bianca Numana, Croce Verde Cupramontana, Croce Verde Ostra, Croce Azzurra Sirolo, Croce Gialla Santa Maria Nuova).

La presidente, il Consiglio direttivo e tutta la Croce Verde Jesi ringraziano la Polizia di Stato per aver autorizzato l’evento attraverso il Servizio Polizia Stradale e la dirigente del Compartimento della Polizia Stradale per le Marche dottoressa Maria Primiceri per la partecipazione dei due relatori appartenenti al suo ufficio, intervenuti all’incontro per il loro elevato livello di preparazione e disponibilità.

I promotori ringraziano inoltre le varie associazioni intervenute e tutti coloro che hanno partecipato all’organizzazione e alla riuscita dell’incontro.

(Le foto sono di Pierpaolo Mascia)

