Impegno e merito, BCC Fano li premia con le borse di studio

Il 10 aprile al Teatro della Fortuna si rinnova l’appuntamento con le borse di studio dedicate alla memoria di Mirco e Monica Buttaroni. Sul palco 222 studenti meritevoli. In 28 edizioni premiati 3.331 ragazzi per un contributo complessivo di quasi 1,4 milioni

FANO – Un preciso investimento sui giovani, i loro talenti e le loro competenze. È il senso più profondo dell’iniziativa di consegna delle borse di studio BCC Fano dedicate alla memoria di Mirco e Monica Buttaroni e riservate a soci, figli di soci o di dipendenti della banca che hanno frequentato con profitto l’ultimo anno di scuole medie, superiori e dei corsi di laurea triennale e magistrale.

La cerimonia, giunta alla 28^ edizione e in programma mercoledì 10 aprile alle 17,30 (registrazioni dalle 17) al Teatro della Fortuna, vedrà protagonisti 222 studenti di scuole e università: 54 delle medie, 70 delle superiori, 39 delle lauree triennali e 59 delle magistrali per un totale di 86.340 euro erogati.

Una tragedia trasformata in memoria perenne e speranza: era il 17 luglio 1996 quando l’aereo TWA 800 esplose sui cieli di Long Island, nello Stato di New York, pochi minuti dopo il decollo. A bordo, di rientro dal viaggio di nozze, c’erano i neosposini di Lucrezia Mirco Buttaroni, appassionato e giovane dipendente BCC Fano, e Monica Omiccioli. Una tragedia insanabile che colpì profondamente tutta la comunità. Nel 1997 la banca decise di istituire delle borse di studio dedicandole alla memoria di questa splendida coppia. Il loro ricordo, le loro passioni e competenze avrebbero camminato per sempre sulle gambe di giovani talentuosi e promettenti. E così è stato: nel corso di 28 anni sono stati premiati 3.331 studenti ed erogati contributi per 1.362.083,85 euro.

«Premiare il merito e l’impegno degli studenti lungo un percorso dalle medie all’università significa, da un lato, stimolare i loro interessi e, dall’altro, testimoniare fiducia nelle loro capacità – osserva il Presidente BCC Fano Romualdo Rondina –. Competenze che sono fondamentali anche per la crescita sana e responsabile del territorio da Fano fino a Senigallia ed entroterra dove opera la banca».

La cerimonia di consegna delle borse di studio sarà aperta, come di consueto, da una toccante videointervista ai genitori di Mirco e Monica, Wilma e Luciano Buttaroni e Liliana e Piergiorgio Omiccioli registrata nel 2021. Seguiranno i momenti di premiazione dei ragazzi inframezzati da interviste agli studenti protagonisti e da videointerviste realizzate a premiati che hanno ideato progetti interessanti o che sono già riusciti a mettere le basi per carriere di successo. Tra loro Alfred Klahr, autore di una tesi a tema economico ESG; Gaia Fileni che si è laureata in storia dell’arte con una tesi incentrata sulla coltura e cultura dell’olivo e dell’olio e sua valorizzazione in termini archeologici e culturali; e Filippo Mei, fisico e oggi ricercatore all’università di Bologna.

«Nonostante siano trascorsi 28 anni il ricordo di Mirco e Monica è sempre molto vivo e commovente – commenta il Direttore Generale BCC Fano Giacomo Falcioni –. Il dolore per la loro tragica e prematura scomparsa è stato in parte colmato dall’iniziativa delle borse di studio che ha l’obiettivo di valorizzare merito, competenze e talenti dei giovani del nostro territorio. Tutti elementi fondamentali per sostenere in maniera armonica la crescita economica e il benessere sociale. Agli studenti rivolgo i più calorosi complimenti e auguri per un radioso futuro».

(Le foto sono della cerimonia dello scorso anno)

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it