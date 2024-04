Due extracomunitari irregolari bloccati dai carabinieri di Fabriano

FABRIANO – Continua incessante l’attività delle forze dell’ordine per contrastare la permanenza di cittadini stranieri irregolari e pericolosi nel territorio.

Nella giornata di ieri è stata data esecuzione a due decreti di espulsione dal territorio nazionale emessi dal Prefetto a carico di due cittadini tunisini del 1997 l’uno e del 1996 l’altro.

I due stranieri erano approdati a Lampedusa il 25 gennaio del 2023. A pochi mesi dal loro arrivo in Italia, ad aprile, venivano arrestati per aver commesso una violazione della legge sulle armi e stupefacenti. A seguito delle loro condotte illecite venivano sottoposti agli arresti domiciliari, misura che veniva successivamente sostituita dall’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria.

Da qualche settimana avevano preso altrettante case in affitto nel centro storico di Fabriano. La conoscenza profonda del territorio e alcune segnalazioni giunte, hanno avviato l’attività investigativa dei carabinieri della Compagnia locale. I militari hanno perquisito entrambe le case, non trovando droga. Ma dai controlli è risultato che i due uomini, senza un lavoro, con importanti precedenti per reati legati al traffico di droga, erano privi dei permessi di soggiorno, e in virtù dei precedenti, erano pericolosi per la sicurezza e l’ordine pubblico. Saranno rimpatriati a seguito del decreto di espulsione emesso dalla Prefettura di Ancona e della disposizione di accompagnamento alla frontiera. Per il momento sono stati accompagnati al centro di permanenza per i rimpatri di Ponte Galeria, a Roma.

