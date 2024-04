I Carabinieri hanno intensificato i controlli per prevenire i furti e contrastare l’uso della droga

FABRIANO – Controlli a tappeto, di sera e di notte, messi in piedi dai carabinieri della Compagnia di Fabriano e delle Stazioni presenti nei Comuni di competenza, durante il lungo ponte di Pasqua. Il tutto per prevenire i furti in appartamento, l’abuso dell’alcol alla guida, il contrasto al fenomeno dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti e le eventuali truffe con la tecnica dello specchietto e non solo.

A Fabriano hanno operato i carabinieri del Nucleo Radiomobile insieme ai colleghi della stazione di Genga, istituendo un posto di controllo intorno all’una nei pressi della Stazione. Un 20enne, residente in un comune limitrofo, ma nato a Fabriano, neopatentato è risultato positivo (0.50) all’alcoltest. E’ stato quindi multato per 168 euro e patente sospesa. Un fabrianese 19enne, positivo per 0.46, ha avuto una multa di 168 euro e patente sospesa. Essendo entrambi neopatentati, la normativa prevede che debbano essere negativi.

Infine, un 30enne di Fabriano è risultato positivo all’alcoltest: 0.57. Dai controlli è risultato che il 30enne aveva da poco recuperato la patente di guida sempre per superamento dei limiti di alcol. La normativa prevede, in questo caso, che il 30enne avrebbe dovuto sempre essere negativo all’alcoltest per i successivi due anni. Così non è stato. E per questo, oltre al nuovo ritiro della patente di guida, è stato anche multato per 724 euro.

L’Aliquota operativa in borghese aveva avuto segnalazione di un via vai in una casa a Cerreto abitata da un 30enne nato a Fabriano. Hanno proceduto ad una perquisizione domiciliare e personale e nascosta in casa, nell’armadio della sua stanza, hanno rinvenuto oltre 1.5 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e materiale atto al confezionamento. L’uomo è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

