Il pluricampione pesarese di Kickboxing K1 Jordan Valdinocci sempre più proiettato nel panorama internazionale

PESARO – Nuova chiamata internazionale per il pluricampione di Kickboxing K1 Jordan Valdinocci, giunta subito dopo la vittoriosa difesa del titolo mondiale ISKA contro il francese Quentin Honorè, del decorso 16 febbraio a Parigi.

I’atleta pesarese infatti, a breve distanza da quello storico evento, ha ricevuto una importante proposta professionale da parte della messicana Alexa Grasso, campionessa mondiale UFC, organizzazione che promuove le MMA o arti marziali miste (che negli USA sono seguite al pari dei principali sport, come il football americano o il basket), intenzionata ad avvalersi della sua esperienza di allenatore, in vista della difesa del titolo mondiale UFC, che si terrà nel settembre 2024, sempre a Las Vegas, contro Valentina Shevchenko.

Già nell’anno 2021 Jordan ha collaborato con l’atleta messicana, recandosi in piena pandemia in Messico a Guadalajara, per prepararla al match a UFC 258 contro l’americana Maycee Barber, poi vinto dalla stessa Alexa.

Nella circostanza, quest’ultima, nel corso di una intervista televisiva con il noto podcaster Joe Rogan, non mancò di ringraziare Jordan per il suo contributo, accrescendone cosi la fama a livello internazionale, oltre che come atleta, anche come allenatore.

Inevitabile, anche in occasione della recente chiamata, l’entusiastica adesione del campione pesarese che, pertanto, nei prossimi giorni partirà alla volta di Las Vegas, ove si tratterrà per tre settimane per un primo periodo di allenamento con la Grasso.

Nella medesima circostanza verrà direttamente coinvolto nel reality trasmesso su ESPN ” the Utimate Fighter ( TUF)”

Alexa, infatti, si trova attualmente a Vegas per partecipare al popolarissimo reality nel quale due squadre di atleti, capeggiate rispettivamente dalla campionessa messicana e dalla sua futura avversaria Valentina Shevchenko , si affronteranno per la conquista di un ambitissimo contratto con la UFC. Di conseguenza anche Jordan, con la sua presenza e con la sua prestazione professionale, rientrerà, primo italiano nella storia, all interno del format.

Location del reality sarà il quartier generale della UFC di Las Vegas, luogo frequentato da personaggi del calibro di Marc Zuckerberg e Donald Trump, che da appasionati seguono e spesso finanziano eventi di MMA.

