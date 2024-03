I ciclisti del Pedale Chiaravallese e Zero24 Cycling Team impegnati tra Sant’Elpidio, Vignola e Lucca

CHIARAVALLE – Gli esordienti primo e secondo anno del Pedale Chiaravallese hanno preso parte, domenica 24 marzo, al 9° Trofeo Renzi a Sant’Elpidio a Mare. La gara che segna l’esordio stagionale del gruppo allenato da Manoni e Caimmi ha visto ottimi risultati.

I ragazzi in gara, partiti insieme in griglia nel rettilineo della Faleriense a Sant’Elpidio, hanno dato prova di essere pronti a lasciare il segno. Nonostante alcune cadute, su tutte quella avvenuta nell’ultimo giro che ha compromesso la volata finale per alcuni atleti, nel podio degli Esordineti primo anno, sono saliti Barbini al secondo posto, Pazzaglini all’ottavo e Zanella al nono. Nella categoria Esordienti secondo anno sono riusciti a tagliare il traguardo in buone posizioni Senesi, Stefano Alessiani e Salladini. Anche in questa categoria una violenta caduta e alcune forature hanno stoppato gli atleti del gruppo.

Filippo Caimmi, tecnico degli Esordienti, commenta questa giornata a Sant’Elpidio. ”Oggi ho visto un’ottima prestazione, soprattutto un grande progresso rispetto alla passata stagione, specialmente per gli esordienti secondo anno. Per qualcuno la gara è stata sfortunata, ma ho visto discreta collaborazione di gruppo. Ottimo Barbini, mi ha sorpreso, peccato per Alessiani che ha perso in volata, ma si impara dagli errori”.

Un folto gruppo di Allievi, allenato da Fiorini e Lancioni, ha partecipato allo stesso Trofeo Renzi di Sant’Elpidio, con partenza successiva agli Esordienti, rimasti lungo il tracciato a sostenere i compagni.

Ben 11 atleti della neo nata in casa Pedale, la Zero24 Cycling Team, hanno percorso per il tracciato pianeggiante, con il traguardo lungo una insidiosa salita. Una caduta del gruppo ed una foratura hanno compromesso la gara per alcuni atleti, al termine della quale si sono distinti Emanuele Morganti, eletto Campione provinciale, ed Edoardo Moretti al nono posto.

Andiamo a Lucca dove un altro gruppo di Allievi ha partecipato alla 73^ Coppa Cei-54^ Coppa Tomei. Dei 146 ciclisti in griglia di partenza, hanno tagliato il traguardo in 74. Hanno battagliato in terra toscana Alessio Belfiori, Tommaso Cingolani, Gioele Di Giacomo, Edoardo Fiorini, Teo Lancioni, Thomas Minestrini. Tra loro un ottimo Tommy Cingolani al nono posto, peccato per il resto del gruppo colpito dalla sfortuna, come Fiorini costretto a lasciare la gara dopo ben due cadute.

Infine, la categoria Juniores che ha partecipato, con Matteo e Mirco De Angelis, Simone Sasso, Giovanni e Luca Spendolini, Alessandro Venanzi, al Gran Premio Fioritura di Vignola, nel modenese. Ad attenderli un circuito prevalentemente pianeggiante con una salita di 550 metri e due tornanti all’interno di un circuito di 11,3 km da percorrere 7 volte, per un totale di 79,1 km. Gara caratterizzata da una forte velocità fin dai primi giri con gli atleti della Zero24 Cycling Team sempre tra le prime posizioni. Mirco De Angelis ha tentato la fuga al quarto, nel tratto finale della salita. Al quinto giro all’imbocco della salita una caduta ha coinvolto diversi corridori.

La gara è stata fermata, neutralizzando le posizioni, per lasciare l’accesso alle ambulanze che hanno prestato soccorso ai ragazzi caduti. Sono rimasti coinvolti nel groviglio di bici anche Giovanni e Luca Spendolini, che comunque sono riusciti a rimettersi in gara.

Negli ultimi due giri, apprezzabile tentativo di fuga ma il gruppo di testa non ha concesso spazio fino all’arrivo in lunga volata con una media oraria di 48,55 km/h.

Ottimo piazzamento, al 15^ posto, per Matteo De Angelis. Hanno terminano la gara nel gruppo anche Mirco De Angelis e Giovanni Spendolini. Il resto degli atleti più sfortunato per forature e cadute. Un’altra soddisfazione arriva, sempre domenica 24 marzo, da Rapagnano, dove Lorenzo Iaconeta ha ottenuto il secondo posto nella prova eliminator in mountain bike.

