Con lucidità e freddezza Charlemagne Metonyekpon vince e guarda al titolo Silver Wbc del Mediterraneo

di GABRIELE FRADEANI

ANCONA – Un avversario ostico e difficile quello affrontato da Charlemagne Metonyekpon sul ring del Palazzetto dello Sport di Colleferro, non tanto per le qualità tecniche quanto per la mobilita e le numerose scorrettezze. Ci ha colpito soprattutto la velocità di braccia di Petrov ed il tentativo con cui cercava di portare il match sulla bagarre.

Charly non si è lasciato coinvolgere non è sceso come sperava l’avversario sul piano della rissa e lo ha boxato con lucidità e freddezza. Lo ha sempre preso d’incontro, soprattutto con il montante destro.

Un ottimo allenamento in sostanza in preparazione al tentativo di conquistare il titolo Silver WBC del Mediterraneo che speriamo possa svolgersi a maggio qui nelle Marche.

Petrov è esistito solo le prime tre riprese, poi, a partire dalla quarta ha capito che poteva solo cercare di limitare i danni e lo ha fatto eccedendo in malizia, utilizzando più la testa che i pugni tanto che è stato richiamato ufficialmente nel quinto round. Non sono stati forniti i punteggi ma sostanzialmente il pugile di Castelfidardo ha vinto tutte le otto riprese o per essere generosi possiamo darne un paio, le prime, in sostanziale pareggio.

Non è comunque stata una passeggiata perché il moldavo lo ha costretto a muoversi per tutte le riprese ed a fare attenzione alle testate, alle tenute ed alle prese di lotta libera, su una delle quali è stato scaraventato anche al tappeto. Non siamo d’accordo con la telecronaca in quanto Patrizio Oliva, al microfono, pur dando per scontata la netta superiorità di Charly non ha fatto altro che criticare la sua mancanza di potenza ed a suo dire la sua lentezza nei colpi.

A nostro parere invece abbiamo apprezzato la sua lucidità nell’andare sempre a segno con colpi diritti ed angolato al volto e alla figura dimostrando ancora una volta di avere una tecnica di prima qualità. Ottima anche la conduzione all’angolo del maestro Marra. In sostanza abbiamo visto un Charly sicuramente a buon punto con la preparazione in vista del match per il titolo.

