Bilancio partecipato, a Fano finanziati tutti i 14 progetti

FANO – Quasi 3 mila cittadini hanno espresso il proprio voto per valutare i 14 progetti finalisti del Bilancio Partecipato. Numeri importanti che promuovono la sensibilità e la volontà della città di essere protagonista nelle scelte della propria comunità. A conferma le parole del sindaco Seri che, durante la cerimonia della presentazione dei progetti vincitori a seguito della votazione, ha annunciato tra lo stupore generale che, ai 200 mila euro stanziati inizialmente, ne verranno aggiunti altri 100 mila così da finanziare tutti e 14 i progetti. Un percorso articolato che aveva come finalità quella di creare un collegamento forte tra l’ente comunale e la città, facendo leva sul valore della partecipazione. 50 mila euro erano destinati alla Città delle Bambine e dei Bambini che hanno scelto di riqualificare l’ingresso della Scuola Corridoni.

“Fano vuole essere protagonista. E’ questo il messaggio più importante che arriva dall’esito del bilancio partecipato – spiega Seri -. La nostra città ha tanti valori, uno di questi è il fermento e la vivacità delle nostre organizzazioni e delle nostre realtà in una dialettica di sussidiarietà. La parola partecipazione può essere declinata in tanti modi, noi abbiamo deciso di applicarla secondo il principio della condivisione. Questo progetto si è caratterizzato per la sua pluralità e nella capacità di essere la Fano di tutti. Del resto le risorse del bilancio comunale sono di tutti i cittadini e con questo esercizio, abbiamo dato priorità alle tante esigenze e peculiarità in un processo virtuoso di grande maturità”. Per questo il sindaco Seri ha annunciato che la giunta, fortemente convinta verso questo progetto, ha deciso di destinare ulteriori 100 mila euro affinché tutte proposte pervenute verranno finanziate”.

“Nata come sfida per valorizzare il protagonismo della città nelle scelte finanziarie dell’ente, quella del Bilancio Partecipato è sicuramente una scommessa che abbiamo vinto insieme ai concittadini – osserva l’Assessora alle Finanze e Bilancio Sara Cucchiarini che ha condotto tutto l’iter del Bilancio Partecipato con l’ufficio Ragioneria e la Dott.ssa Daniela Mantoni, in dialogo con l’Assessorato alla Partecipazione e il Consiglio comunale -. C’è stata grande adesione da parte della città in ogni fase del progetto, sia nelle proposte progettuali (72) sia nelle candidature in qualità di giuria tecnica (42) sia nei voti cespressi online ai 14 progetti finalisti. Mi complimento con ogni partecipante, adulti e i più piccoli, per il contributo di elaborazione dato in questi mesi: con chi ha presentato progetti, tutti animati dalla voglia di migliorare il proprio quartiere o la comunità, la giuria tecnica che in autonomia e grande serietà ha saputo attuare adeguati criteri di scelta per i finalisti, le scuole primarie e la città delle bambine e dei bambini per il grande lavoro di trasformazione delle loro necessità in richieste realizzabili e che realizzeremo. Tutto il percorso del bilancio partecipato ha comportato un enorme lavoro anche per gli uffici che ringrazio per aver messo in piedi da zero uno strumento amministrativo del tutto nuovo, funzionale a far comprendere il lavoro che c’è nelle scelte di bilancio e nelle dinamiche finanziare che determinano la Pubblica Amministrazione. Sono stati finanziati 19 progetti (14 adulti e 5 delle scuole scelti dalla città delle bambine e bambini) di grande valore territoriale e rispondenti a bisogni veri, per un importo di 300 mila euro di spese di investimento, credo che questi progetti votati direttamente e con grandi numeri dalla città, siano molto desiderati e vigileremo sulla loro più veloce realizzazione”.

L’assessore Etienn Lucarelli enfatizza: “Il Bilancio Partecipato ci ha uniti in una bella idea di città che vuole crescere insieme. E’ emersa la necessità e la maturità di percorrere la medesima strada anche per altre tematiche che guardano la partecipazione. Era opportuno, come abbiamo fatto, finanziare tutti i 14 progetti, per il valore di percorso ed anche delle proposte. Rivolgo un ringraziamento a tutti coloro che, con passione e dedizione, hanno lavorato e permesso di raggiungere questo risultato”.

“Un risultato davvero significativo che ci consente di poter affermare che questa intuizione era giunta – commenta Giovanni Fontana presidente della IV Commissione consiliare bilancio -. Ci abbiamo creduto e tutti insieme abbiamo operato per permettere ai cittadini di essere al centro delle scelte dell’amministrazione con maggiore consapevolezza e un senso di appartenenza alla città”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it