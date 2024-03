Ciclismo, gli Esordienti del Pedale Chiaravallese ai nastri di partenza

CHIARAVALLE – Esordienti primo e secondo anno del Pedale Chiaravallese al loro primo impegno stagionale, domenica 24 marzo, a Sant’Elpidio a Mare per il 9° Trofeo Renzi. Dopo circa tre mesi di allenamento e preparazione atletica con sedute di palestra, gli atleti della categoria Esordienti sono pronti per salire in sella alla bici da corsa nel primo impegno ufficiale di stagione.

Gli allenatori Massimo Manoni e Filippo Caimmi, coadiuvati da Massimiliano Palombi, Roberto Ripanti, Davide Leoni e Giovanni Schiaroli, danno la carica ai ragazzi. L’appuntamento di domenica è la prima uscita ufficiale del gruppo in una competizione su strada, “il debutto alle gare dopo quella che considero una buona preparazione, ma sarà la strada a dire la verità”. E’ Manoni a parlare, allenatore con un passato da professionista. “Abbiamo un bel gruppo di ragazzi, alcuni dei quali già pronti per affrontare le gare con disinvoltura. Impegni scolastici, che sono sempre al primo posto, e malanni stagionali hanno pesato un po’ sulla preparazione di altri, ma sono fiducioso che li ritroveremo più avanti. Ricordo l’aspetto più importante, che i ragazzi si divertano e che conservino qualcosa di ciò che noi allenatori con pazienza e dedizione cerchiamo di insegnare loro. Un grande in bocca al lupo ai ragazzi e anche a noi allenatori.”

Quella appena iniziata è una stagione dalle grandi aspettative, con la progettazione che guarda al futuro professionistico degli atleti del Pedale Chiaravallese, attraverso la creazione della nuova Zero24 Cycling Team, che racchiude il meglio del ciclismo marchigiano e non solo, nelle categorie Allievi primo e secondo anno e Juniores. Un progetto che parte da solide basi, quelle della categoria dei Giovanissimi e della Scuola di ciclismo, gruppi sempre più nutriti di piccoli atleti.

Tornando alla categoria Esordienti (12/14 anni), parteciperà al Trofeo Renzi, organizzato dalla società Op Bike, la formazione al completo. Esordienti primo anno: Riccardo Barbini, Andrea Manoni, Alessandro Pazzaglini, Carlo Zanella. Esordienti secondo anno: Stefano Maria Alessiani, Matteo Cesaroni, Edoardo Costantini, Nicolò Luchetti, Riccardo Montesi, Edoardo Nisi, Massimo Ranieri, Erik Salladini, Alessandro Senesi, Alessandro Vignaroli.

Il percorso. Partenza unica alle ore 14, in contrada Luce, per seguire su via Faleriense, in direzione del Parco fluviale sul Tenna. Dopo una serie di curve ci si immette lungo la Strada Provinciale Faleriense per tornare in Contrada Luce. Il percorso verrà ripetuto 5 volte, per un totale di circa 25 chilometri, fino al traguardo posizionato in Contrada San Giuseppe.

La società Pedale Chiaravallese ringrazia per il sostegno 3T, Andreoli, Apra, Autotrasporti Venanzi, BB Wellness Centro Estetico, Empirical, Erem, Ethica Creazioni, FC Falegnameria, Farmacia Avitabile, Idromarche Team, Le Velò, Vitaloni Noleggi, Vitaloni Gianfranco, Zero24 Cycling Team.

