Parte a Jesi la manutenzione delle rotatorie

Si comincia da quella di viale don Minzoni. Cambia la viabilità

JESI – Prendono il via domani mattina (giovedì) i lavori di manutenzione straordinaria delle rotatorie cittadine. Si comincerà con quella posta tra Viale Don Minzoni e Via Pasquinelli, il cui intervento prevede per 48 ore una sostanziale modifica della viabilità.

In particolare, il cantiere domani sarà allestito alle 8.30, dopo il passaggio mattutino di chi si reca al lavoro o accompagna i propri figli a scuola. Dopodiché, il traffico sarà interdetto in entrambi i sensi di marcia lungo il tratto di Viale Don Minzoni in prossimità della rotatoria, così come nel tratto di Via Pasquinelli.

Chi transita con direzione verso la zona industriale, potrà avvalersi della “bretella” parallela a Viale Don Minzoni, vale a dire Via Don Rettaroli: l’ingresso è a destra subito dopo la rotatoria del Conad e l’uscita in Via Pasquinelli subito dopo la rotatoria interessata ai lavori.

Chi transita dalla zona industriale verso l’Asse sud può girare, alla rotatoria precedente, a sinistrain Via Abruzzetti, proseguire poi su Via Rossi e Via Pirani ed immettersi infine in Via Rettaroli: da qui il ritorno con ritorno in Viale Don Minzoni dalla rotatoria Conad.

Chi si immette infine in Viale Don Minzoni da Via Ancona e deve proseguire lungo l’Asse sud, può utilizzare il tragitto sopra menzionato, entrando da Via Bocconi (posta sulla sinistra, prima del mercato ortofrutticolo) che immette nella rotatoria tra Via Pasquinelli e Via Abruzzetti.

La normale viabilità sarà regolarmente ripristinata già venerdì sera.

L’intervento, come detto, è solo il primo nell’ambito del più ampio lavoro che interesserà altre tre rotatorie cittadine sulle quali la ditta incaricata sarà al lavoro nelle prossime settimane: sono quelle all’incrocio tra Viale XXIV Maggio e Via Ricci (sottopasso ferroviario), quella tra Via Pasquinelli, Via Abruzzetti e Via Bocconi e l’ultima, nella zona nord della città, lungo Viale M.L.King all’incrocio con Viale Aldo Moro.

I lavori sono finanziati con risorse appositamente previste in bilancio pari a 190 mila euro.

