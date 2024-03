Nel weekend due giornate di gare di agility dog firmate Weave a dream Asd

FANO – Finalmente ci siamo, sabato 23 e domenica 24 marzo si svolgeranno due gare CSEN (Centro Sportivo Educativo Nazionale) e due gare FIDASC (Federazione Italiana Discipline Armi Sportive da Caccia) di agility dog valevoli per il campionato Marche Abruzzo presso il centro cinofilo sportivo fanese WEAVE A DREAM ASD, per l’occasione verrà utilizzato il campo di calcio a 8 della Cooperativa Tre Ponti di Fano, che ringraziamo.

Per queste gare di agility dog sono attesi un centinaio di binomi provenienti da tutte le Marche e dalle regioni vicine; pertanto invitiamo tutti gli abitanti della città di Fano e dintorni a venire a guardare i partecipanti in gara.

Queste sono gare del circuito “CSEN Cinofilia” molto importanti per poter accedere alla Finali Nazionali CSEN di dicembre che si terranno a Cattolica, e che eleggeranno i binomi che parteciperanno al WAO 2025 (World Agility Open Championship). Per poter partecipare alle finali nazionali di Cattolica sono necessari ben 12 punti da guadagnare nell’arco dell’anno il che non è scontato. I punti infatti sono difficili da ottenere in gara, considerando che un giro con diverse penalità ti dà soltanto 0,5 punti e che quando si viene eliminati si torna a casa con 0 punti.

Per chi non lo sapesse l’agility dog è uno sport cinofilo che consiste in un percorso ad ostacoli, che il cane deve affrontare nell’ordine previsto, possibilmente senza ricevere penalità e nel minor tempo possibile. In questa gara il conduttore deve seguire il cane comunicando con esso, dandogli dei comandi e accompagnandolo per tutto il percorso.

L’agility dog, è una disciplina aperta a tutti i cani, nella quale si affrontano diversi ostacoli con lo scopo di evidenziare il piacere e l’agilità dell’animale nel collaborare con il conduttore. Questa disciplina implica una buona armonia tra il cane e il suo conduttore che tende ad un’intesa perfetta tra i due.

Chiunque voglia approcciarsi a questo meraviglioso sport o migliorare il rapporto con il proprio cane può contattare Cristina Bizzi (3396400689) e Silvia Santi (3468781618) istruttrici del centro cinofilo fanese.

Ringraziamo per il sostegno e l’aiuto per queste gare, oltre alla Cooperativa Tre Ponti di Fano, gli sponsor, i nostri atleti/soci e tutti i volontari: un grazie di cuore a tutti!

