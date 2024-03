Un fine settimana impegnativo per i pugili di Castelfidardo

di GABRIELE FRADEANI

CASTELFIDARDO – Venerdì, al Palazzetto dello Sport di Colleferro, il già campione italiano dei superleggeri Charlemagne Metonyekpon affronterà, nella manifestazione internazionale che vedrà come clou Michael Magnesi difendere il suo titolo Silvers WBC dei super feather dall’attacco del giapponese Masanori Rikiishi, il moldavo Ivan Petrov sulla distanza delle otto riprese.

Si tratta del primo match dopo la sconfitta di misura e con split decision contro Walid Ouizza in Francia presso l’Arena di Charleville. Un combattimento di avvicinamento al titolo WCC del Mediterraneo in cui è stato nominato challanger e che lo vedrà impegnato entro il prossimo mese di maggio in località da destinarsi che, speriamo, possa essere nella nostra regione.

Rammentiamo che l’atleta marchigiano ha un record di 13 vittorie ed una sola discutibile sconfitta appunto contro l’allora campione della Unione Europea Ouizza. Il suo avversario, Ivan Petrov, ha disputato 18 combattimenti con all’attivo sette vittorie e due pareggi; è molto alto, per la categoria, 1,77, boxa soprattutto con colpi alla lunga e media distanza portati con rapidità e precisione.

Non riteniamo possa essere un ostacolo per il lanciatissimo Charly anche se, come ci ricorda il tecnico Gabbanelli che cura la sua preparazione, ogni avversario va preso con le molle ed ogni match ha la sua storia. Nessuna sottovalutazione quindi ed il pugile marchigiano si presenterà, come sempre ha fatto, al meglio della forma per dare spettacolo e saggiare la sua preparazione in attesa della possibilità di fregiarsi del titolo Silver WBC del Mediterrano.

Con il Palazzetto dello Sport di Colleferro si collegherà in diretta Rai Sport alle ore 22.

Nella stessa data il Boxing Club di Castelfidardo sarà impegnato anche con i professionisti Alan Bermeta (14-0-1) e Denis Nurja (12-0-0) a Tirana. Ricordiamo che i due atleti, Residenti a Recanati, che si allenano e sono seguiti nella palestra di Gabbanelli e Marra combattono con licenza albanese in attesa di passare a tutti gli effetti con la Federazione Italiana e che sono al momento imbattuti.

Una grossa attività per il Club di Castelfidardo che segue tutta la linea, dai dilettanti ai professionisti, con indubbia e soprattutto provata competenza.

