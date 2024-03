La Ocean Viking è arrivata al porto di Ancona con 336 naufraghi / VIDEO

di PIERPAOLO MASCIA

ANCONA – La Ocean Viking, la nave della ong Sos Mediterranée, è entrata oggi pomeriggio nel porto ad Ancona.

A bordo 336 naufraghi: 304 tra adulti e minori con le loro famiglie e 32 minori non accompagnati. Si tratta del numero più alto di profughi giunto ad Ancona (il precedente record era di 199 e risale a luglio 2023).

Presenti, all’arrivo della nave, il prefetto di Ancona Saverio Ordine, il questore Cesare Capocasa e il vicesindaco Giovanni Zinni.

La macchina, ormai ben oleata dell’accoglienza, ha permesso ai profughi di ricevere cure e calore dopo giorni di sofferenze.

Dopo le prime visite mediche sono stati portati al Palaindoor, per poi essere trasferiti in serata in altre regioni (Lazio, Puglia e Toscana). Nelle Marche resteranno soltanto i 32 minori che saranno suddivisi in strutture di Ancona (10 ragazzi), Pesaro Urbino (10), Fermo (4), Macerata (4) e Ascoli Piceno (4).

Per Ancona si tratta dell’ottavo arrivo di un’imbarcazione umanitaria con naufraghi a bordo. I migranti arrivati oggi sono di 25 nazionalità. Tra le donne giunte due sono incinte e sono state portate in ospedale per i necessari accertamenti medici.

QUI SOTTO tre video:

