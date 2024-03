Chiaravalle Domani: “In Via Verdi sono in programma molti interventi”

CHIARAVALLE – “Chiaravalle è una città posizionata centralmente rispetto a Comuni più popolosi: Jesi, Ancona e Senigallia, attraversata dall’autostrada adriatica A14 (con due caselli che fanno riferimento al nostro territorio) e dalla Strada Statale 76. Nelle vicinanze si trovano l’unico aeroporto delle Marche, il porto di Ancona, l’Interporto di Jesi, l’ospedale regionale di Torrette e alcuni siti industriali di forte rilevanza”. Lo scrive in una nota Chiaravalle Domani.

“Nonostante le ridotte dimensioni, la nostra città sconta un alto livello di traffico motorizzato risultante dal traffico interno (prodotto dai residenti) e da quello di attraversamento (prodotto dagli utenti che, pur non abitando nel Comune di Chiaravalle, lo attraversano più volte al giorno).

“In questo contesto già critico, via Verdi risulta essere una delle strade più trafficate della città, utilizzata dai pedoni, dai ciclisti e dai veicoli motorizzati, essendo una strada a doppio senso di marcia che collega il territorio interno alla zona costiera.

“Per tutto quanto premesso, nel programma elettorale e nelle linee programmatiche di Chiaravalle Domani – Cristina Amicucci Sindaco, è stato dato ampio risalto alla necessità di interventi volti ad una migliore organizzazione del traffico cittadino, agendo anche sulla messa in sicurezza di alcune strade comunali; lo strumento base necessario per poter formulare nuove ipotesi migliorative della viabilità locale è senz’altro il “Piano Urbano di Mobilità Sostenibile” (P.U.M.S.), uno dei punti fondamentali del nostro programma di mandato realizzabile anche con il reperimento di fondi messi a disposizione della Regione Marche per favorire le politiche di sostenibilità ambientale dei Comuni.

“Per quanto riguarda via Verdi, l’amministrazione comunale ha in programma una serie di interventi quali il rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale (comprensiva di attraversamenti pedonali, parcheggi per disabili e parcheggi rosa), le potature (così da permettere una migliore illuminazione), il ripristino di porzioni di asfalto e di marciapiede in corrispondenza dei pini, l’installazione di telecamere di controllo per impedire l’accesso a mezzi pesanti privi di autorizzazione e la realizzazione di nuovi attraversamenti pedonali illuminati.

“Proprio in merito a questo ultimo punto, l’amministrazione ha deciso di iniziare procedendo con proprie risorse economiche, attraverso un importante stanziamento di 90.000 euro, alla formulazione di un progetto di messa in sicurezza di due attraversamenti pedonali (approvato in G.C. il 7.3.2024): uno nelle vicinanze di una zona con numerosi esercizi commerciali (zona farmacia) ed un altro vicino ad un parco molto utilizzato (parco Allende), andando così anche a mettere in sicurezza la fruizione della pista pedociclabile. Il progetto prevede la messa in sicurezza dei suddetti attraversamenti, rialzandoli e illuminandoli con tecnologia LED, insieme alla realizzazione di isole pedonali salvagente.

“Da un lato, l’intenzione di puntare alla redazione di un piano urbano di mobilità sostenibile per migliorare complessivamente la viabilità comunale e tutte le problematiche collegate alla salute e, dall’altro, la messa in opera di soluzioni pratiche per risolvere problemi concreti per la sicurezza degli utenti della strada”, conclude Chiaravalle Domani.

