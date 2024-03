L’Atletico MondolfoMarotta sconfitto dalla Fermignanese nei secondi finali

MONDOLFO – Manovra meglio la Fermignanese nella prima parte del primo tempo mentre l’Atletico fa più fatica a portarsi dalle parti di Fiorelli.

Prima emozione al 10’pt quando Santi di testa sfiora il palo alla sinistra di Moscatelli.

Al 13’pt è Izzo ancora di testa a provarci con palla che finisce abbondantemente a lato. Ci prova al 23’pt Montanari che, partendo dalla destra, si accentra e lascia partire un tiro che sorvola di poco la traversa.

Al primo tiro in porta l’Atletico passa in vantaggio al 30’pt con Orciani che, servito al limite dell’area da Pantaleoni, infila nell’angolino.

Il gol dà fiducia ai padroni di casa che tengono meglio il campo e riescono a farsi pericolosi al44’pt con Pantaleoni che chiama alla deviazione in angolo Fiorelli. Sul successivo corner ancora Pantaleoni tira fuori.

La ripresa vede un Atletico che lotta su tutti i palloni come poche volte si era visto nel corso della stagione e una Fermignanese che preme alla ricerca del pareggio.

Partita che staziona prevalentemente a centrocampo senza grosse emozioni né da una parte, né dall’altra.

L’Atletico perde per infortunio sia Di Gennaro che Orciani e la squadra si compatta ancora di più mentre guadagna metri la Fermignanese che reclama per un paio di episodi in area.

Fermignanese che acciuffa il pareggio al 45′ del secondo tempo con Izzo e ribalta poi il risultato al 46’+1” con Bozzi su due palle da fermo.

Sconfitta immeritata per i padroni di casa che hanno cullato il sogno della vittoria fino alla fine senza andare mai in sofferenza nel secondo tempo. Brava e fortunata la Fermignanese che ci ha creduto fino alla fine ed ha portato a casa tre punti d’oro.

Atletico MondolfoMarotta-Fermignanese: 1-2

Atletico MondolfoMarotta: Moscatelli, Di Gennaro (dal 19’st Tiriboco), Pacenti, Marinò (dal 38’st Pompei), Tamburini, Scrosta, Bertarelli (dal 45’st Rosati), Bastos, Pantaleoni (dal 12’st Paolini), Morganti, Orciani (dal 23’st Tonucci). (All. Giombetti) (A disposizione: Ubertini, Rosati, Tiriboco, Tonucci, Pompei, Cordaro, Paolini, Donati, Marconi)

Fermignanese: Fiorelli, Labate, Masullo (dal 7’st Ruci), Calvaresi (dal 38’st Cleri), Mariotti, Fraternali, Santi (dal 30’st Garota), Lucciarini, Montanari, Bozzi (dal 45’+5’st Di Simoni), Izzo. (All. Pazzaglia) (A disposizione: Bellucci, Ruci, Leknikaj, Cleri, Di Simoni, Sare, Garota, Ait Brahim Ou, Lisi)

Arbitro: Ulisse di Macerata (Assistenti: Taieb e Giannoni di Pesaro)

Reti: 30’pt Orciani, 45’st Izzo, 46’st Bozzi

Note: ammoniti Scrosta, Ruci, Bertarelli, Rosati

