Istituita la Consulta delle persone con disabilità, approvata all’unanimità la proposta del gruppo Insieme per Chiaravalle

CHIARAVALLE – “Siamo molto felici e fieri che il Consiglio comunale all’unanimità abbia approvato la nostra proposta di istituire entro l’anno 2024 la consulta delle persone con disabilità. E’ un passo avanti di civiltà molto importate e Chiaravalle si allinea”. E’ quanto afferma, in una nota, il Gruppo Insieme per Chiaravalle.

“Ringraziamo ovviamente anche il contributo dei colleghi degli altri gruppi in particolare della consigliera Paola Amadio per il suo impegno in prima linea su questo tema e per l’integrazione al nostro ordine del giorno.

“Come riportato del documento la tematica della disabilità ha bisogno di nuovi spazi di ascolto e di confronto ma soprattutto di luoghi dove far arrivare proposte direttamente all’amministrazione.

“Confidiamo che le associazioni, le famiglie e le persone con disabilità – aggiunge il Gruppo Insieme per Chiaravalle – trovino nella consulta un canale privilegiato per portare le proprie istanze e per ridisegnare se necessario ogni aspetto della vita cittadina, dalla organizzazione di eventi, a nuovi strumenti di sostegno, alla sottolineatura di criticità e magari alla promozione di iniziative non solo volte a promuovere la tematica ma a creare cultura e momenti di arricchimento per la nostra comunità.

“Come scritto nell’Ordine del Giorno non sarà una costituzione a freddo ma partirà da un lavoro di interlocuzione tra assessore competente e terza commissione per la creazione del regolamento che porterà alla istituzione della Consulta. Ci sarà quindi un momento preparatorio fatto di dialogo e di ascolto per far si che questa Consulta sia un organo reale, vivo e funzionale alle persone con disabilità ma ancora di più a tutta Chiaravalle. Ora rimbocchiamoci tutti le mani”, conclude il Gruppo Insieme per Chiaravalle.

