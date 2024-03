A Fano posa della prima pietra per il nuovo asilo nido Girasole

FANO – Una nuova scuola è una pietra miliare nel futuro promettente delle menti e dei cuori di coloro che vi accederanno. Partono i lavori per il nuovo asilo nido comunale Girasole al Vallato di Fano. Un’altra opera di edilizia scolastica voluta dall’amministrazione con cui intende sostenere il valore educativo delle migliaia di bambine e bambini di Fano. Un momento di festa questa mattina per la posa della prima pietra che ha visto, oltre a una rappresentanza delle bambine e dei bambini della sezione didattica, la presenza degli assessori Mascarin, Brunori, del vicesindaco Fanesi, del dirigente comunale Ignazio Pucci insieme al dirigente scolastico Michele Lucarini.

“Siamo entusiasti di annunciare l’avvio dei lavori per il nuovo asilo nido comunale Girasole, che rappresenta un altro tassello di un mosaico che in questi 10 anni è stato promosso con un investimento complessivo di 13 milioni di euro – afferma il sindaco Seri -. Con questa quarta struttura, consolidiamo il nostro impegno a fornire un ambiente accogliente e sicuro per le nostre bambine e bambini. Il nuovo asilo nido sarà un punto di riferimento per le famiglie, contribuendo alla crescita armoniosa di una comunità più forte e inclusiva.”

“Oggi sono molto felice perchè con la posa della prima pietra, prende avvio il cantiere per la realizzazione del nuovo asilo nido comunale “Girasole” a Vallato. Un investimento di circa 1.900.000 euro, di cui quasi 1.500.000 euro ottenuti da bando PNRR, che consentirà di creare tre nuove sezioni di nido, per un totale di 45 posti” – sottolinea l’Assessore ai Servizi Educativi, Samuele Mascarin – “Un investimento senza paragoni nella storia della nostra città, perché si affianca all’avvio dei cantieri per il Polo 06 anni di Cuccurano e per il nuovo asilo nido a Bellocchi, che insieme garantiranno 120 nuovi posti 03 anni, aumentando complessivamente di oltre il 40% la capacità di accoglienza delle strutture comunali. Una bella notizia per tutta la comunità, che vede ancora una volta i servizi educativi al centro delle politiche e degli investimenti del Comune di Fano”.

“Sarà un edificio moderno, bello e accessibile – conferma l’assessore ai Lavori Pubblici Barbara Brunori -. Ospiterà 45 bambini, ma la peculiarità è dettata dal fatto che ogni singolo spazio si collega alle aree verdi presenti in modo da creare una connessione forte. Questo connubio con i luoghi della sostenibilità favoriscono il benessere e migliorano la qualità della vita. Si tratta di un investimento che ha visto la partecipazione dell’ente comunale con 300 mila euro, mentre la parte rimanente afferisce a fondi Pnrr. Questi nuovi edifici sono strutture realizzate con materiali sostenibili a basso impatto ambientale per tutelare la salute di coloro che vivono questi luoghi. ricordo che la scadenza è fissata per il 31 dicembre 2025 quando i lavori dovranno essere terminati”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it