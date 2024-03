Cinzia Caimmi: “A Chiaravalle tante e continue le iniziative per la valorizzazione della donna”

di CINZIA CAIMMI*

CHIARAVALLE – Leggendo un comunicato apparso sulla stampa locale e sui social, mi sento tirata in ballo da chi ricoprì il mio stesso ruolo tra il 2008 e il 2012 (dunque non “dopo quasi 10 anni” ma circa un quindicennio fa), secondo cui Chiaravalle sarebbe “priva completamente di iniziative, in particolare negli ultimi anni, volte ad omaggiare la donna, a confermare i suoi diritti, a sensibilizzare l’opinione pubblica su tematiche fondamentali e urgenti”.

Ciò, oltre a non infastidirmi affatto (anzi!), mi offre l’occasione per ricordare ai più distratti alcune delle iniziative che, prima e dopo le elezioni 2023 (il cui risultato evidentemente non è stato ancora digerito da qualcuno), l’Amministrazione comunale ha messo in atto per la valorizzazione della donna, per il riconoscimento dei suoi diritti e per la promozione delle pari opportunità.

Sorgete, donne! (19 marzo 2022): spettacolo patrocinato dal Comune di Chiaravalle, realizzato dal Collettivo Collegamenti e ispirato all’appello che nel 1906 Maria Montessori rivolse alle donne italiane per rivendicare il diritto di voto: appello a cui risposero dieci maestre di Senigallia e Montemarciano con una istanza che venne accolta dal cosiddetto “giudice delle donne”, Lodovico Mortara, 40 anni prima di quel 2 giugno 1946 in cui il suffragio universale venne finalmente riconosciuto e attuato.

Le domeniche in biblioteca (dal 26 febbraio al 12 marzo 2023): tre incontri d’autore, o meglio d’autrice, con la presentazione di altrettanti libri scritti da promettenti scrittrici del territorio, in occasione del mese di marzo che, a partire dal 2013, il Comune di Chiaravalle dedica al progetto AcomedonnA.

Ogni cosa è illuminata (dall’8 al 22 marzo 2023): proiezione a teatro di tre cortometraggi con storie di vita scritte da donne, dirette da donne e aventi per protagoniste delle donne.

Buonasera Marche Show (18 novembre 2023): la tappa chiaravallese del format di Filodiffusione ha esplorato la storia e l’identità al femminile della nostra comunità, dalla straordinaria pagina di emancipazione delle sigaraie della Manifattura Tabacchi al femminismo scientifico di Maria Montessori e al suo profondo legame col paese natale, fino all’esempio di altre donne chiaravallesi che si sono distinte in campo imprenditoriale, politico, sportivo.

A futura memoria (26 novembre 2023, all’indomani della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne): toccante dedica teatrale e musicale di Valentina Lodovini e del FontanaMix String Quartet ad Anna Politkovskaja, la giornalista russa che nel 2006 ha pagato con la vita la sua ricerca di verità, giustizia, libertà.

Guardami: sono nuda (18 febbraio 2024): spettacolo dedicato alla poetessa Antonia Pozzi, con un team registico e attoriale tutto al femminile, con la partnership della Commissione per le Pari Opportunità della Regione Marche e con ingresso gratuito.

Carmen (24 febbraio 2024): al centro dell’opera di Bizet scelta dal Comune di Chiaravalle come cuore degli eventi per i 100 anni dalla nascita del Maestro Tullio Giacconi ci sono una donna energica e indipendente quale appunto Carmen e un caso di femminicidio.

As Madalenas (8 marzo 2024, Giornata internazionale della donna): concerto di musica brasiliana con al centro la delicatezza, la forza e il talento di due bravissime musiciste quali Cristina Renzetti e Tati Valle.

Al di là del fatto che trovo sciocco ricordarsi delle donne solo nelle giornate canoniche, come donna, madre, lavoratrice e ora amministratrice mai mi sono aspettata omaggi; riconoscimento dei diritti sì, eccome, in un percorso di riflessione che il Comune di Chiaravalle porta avanti da tempo, con vari linguaggi e collaborazioni.

*Assessore alle Pari Opportunità – Chiaravalle

