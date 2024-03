BCC Fano, utile solido per sostenere la comunità e la competitività del territorio

Crescono anche l’indicatore di solidità bancaria CET1 che si attesta al 30,9% e la raccolta totale che sfiora 1,4 miliardi. Il DG Giacomo Falcioni: «Una solidità che ci permette di sostenere la sana economia locale, la mutualità e creare valore nei territori di Fano e Senigallia»

FANO – BCC Fano ha chiuso il bilancio 2023 con un utile d’esercizio di poco inferiore a 10,6 milioni, dato che «conferma la solidità della banca e la concretezza dell’azione quotidiana in favore dello sviluppo del territorio» spiega il Direttore generale dell’Istituto di credito Giacomo Falcioni (nella foto, a sinistra). Specificando che, in quanto credito cooperativo, gli utili vanno a incrementare il patrimonio, risorsa fondamentale per erogare crediti ed essere sempre più al servizio del territorio di riferimento.

L’analisi dei dati dell’istituto bancario che può contare sui validi servizi e prodotti del Gruppo ICCREA, evidenzia un patrimonio netto di 112,8 milioni e un confortante CET1 (Common Equity Tier 1 ratio, cioè l’indicatore della solidità di una banca secondo i parametri BCE) a 30,9%, oltre 10 punti in più rispetto ad appena quattro anni fa. «In un periodo storico caratterizzato da forti tensioni internazionali – commenta Falcioni – non è affatto scontato né semplice ottenere risultati così positivi. Ma è certamente frutto di un management attento e di dipendenti motivati e competenti che lavorano quotidianamente nell’interesse del territorio, dei soci e della clientela in genere. Siamo con orgoglio banca di comunità, tra l’altro in una zona molto vasta che va da Fano a Senigallia fino al primo entroterra, e oltre il 97% degli impieghi è destinato alle zone di competenza della banca che, al 31 dicembre scorso, aveva 9.403 soci e 33.911 clienti, in crescita rispetto all’anno precedente».

Bene il dato sulla raccolta totale che, fra diretta e indiretta, ha raggiunto quota 1 miliardo e 374 milioni (+5,3% rispetto all’anno precedente). Nel 2023, nonostante il notevole flusso di nuove erogazioni verso la clientela per 72 milioni, gli impieghi verso la clientela (mutui e finanziamenti), pari a 528,1 milioni, sono diminuiti dell’8,7% rispetto all’anno precedente per effetto del derisking (riduzione del credito deteriorato) e delle minori richieste di finanziamento in particolare da parte dei privati. Invece – prosegue il Direttore generale – i finanziamenti erogati alle aziende si mantengono vivaci, segno che l’economia del territorio sta conservando una buona dinamicità nonostante il complicato scenario internazionale».

In questo contesto BCC Fano ha potenziato l’attenzione alle realtà associative, sportive e del terzo settore che operano nel territorio di competenza: fra beneficenza, sponsorizzazioni a eventi che creano indotto a livello locale e pubblicazioni dedicate alla memoria culturale e storica del territorio le erogazioni hanno sfiorato i 700mila euro. Tra gli interventi più importanti dedicati alla comunità spicca il progetto di cardioprotezione “We love You” che ha visto l’installazione di 18 defibrillatori DAE (nella foto) all’esterno delle filiali della banca dislocate tra Fano e Senigallia.

2024, un anniversario importante – Anche il 2024 per BCC Fano si prospetta un anno ricco di eventi, iniziative e ricorrenze. Ai tradizionali momenti di consegna delle borse di studio (10 aprile al Teatro della Fortuna) e, a settembre, di Banca & Famiglia e della Festa del Socio, quest’anno si aggiunge il ventennale della presenza di BCC Fano sulla piazza di Senigallia, celebrato nel prossimo autunno nella cittadina della spiaggia di velluto. Un territorio operoso e in forte crescita dove la banca opera con due presidi, la storica filiale di via Piave e l’agenzia di via Podesti, inaugurata nel giugno del 2022 in una zona al servizio in particolare dell’imprenditoria turistica del lungomare.

Il prossimo 12 maggio, inoltre, il Teatro della Fortuna ospiterà l’Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci BCC Fano. Evento che si concluderà con il pranzo sociale offerto a tutti i partecipanti.

Infine, nell’ottica di migliorare la comunicazione sul territorio e con la clientela, è appena stato lanciato il sito web della testata ARCO BCC Fano news (www.arco.news), concepito come uno strumento al servizio dell’informazione e dello sviluppo locale.

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it